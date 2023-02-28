Пермский пенсионер продает свой секс-шоп «Шпили-вили»

28 февраля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В стоимость магазина входит товарный остаток на 200 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми по причине своего выхода на пенсию продает магазин товаров для взрослых. Речь о популярном бренде «Шпили-вили», под которым продаются аксессуары для интима. Стоимость бизнеса — 220 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продажа сформированного за 12 лет, стабильно работавшего бизнеса — магазин для взрослых „Шпили-вили“. Это не только товары, от задорных бизнес-сувениров до интимных девайсов, поддерживающих здоровье, но и богатый выбор ню-арта. Это картины, фото, откровенная одежда, ролевые аксессуары. Бизнес в этой теме надо любить всем сердцем, тогда он ответит вам взаимностью. Причины продажи — выход на пенсию и смена места жительства», — говорится в объявлении. Продавец также уточняет, что в распоряжение нового собственника перейдут зарегистрированный товарный знак, работающий сайт с функциями интернет-магазина, группы в соцсетях, а также товарный остаток на сумму 200 тысяч рублей. Помимо этого, покупателю отдадут вывески и рекламные конструкции, согласованные для размещения на фасадах зданий с городской мэрией. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 600 тысяч рублей продается БДСМ-комната для свиданий. Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов.

Житель Перми по причине своего выхода на пенсию продает магазин товаров для взрослых. Речь о популярном бренде «Шпили-вили», под которым продаются аксессуары для интима. Стоимость бизнеса — 220 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продажа сформированного за 12 лет, стабильно работавшего бизнеса — магазин для взрослых „Шпили-вили“. Это не только товары, от задорных бизнес-сувениров до интимных девайсов, поддерживающих здоровье, но и богатый выбор ню-арта. Это картины, фото, откровенная одежда, ролевые аксессуары. Бизнес в этой теме надо любить всем сердцем, тогда он ответит вам взаимностью. Причины продажи — выход на пенсию и смена места жительства», — говорится в объявлении. Продавец также уточняет, что в распоряжение нового собственника перейдут зарегистрированный товарный знак, работающий сайт с функциями интернет-магазина, группы в соцсетях, а также товарный остаток на сумму 200 тысяч рублей. Помимо этого, покупателю отдадут вывески и рекламные конструкции, согласованные для размещения на фасадах зданий с городской мэрией. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 600 тысяч рублей продается БДСМ-комната для свиданий. Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов.