В Тюмени обманутые начальством мигранты пришли за помощью к священнику

16 февраля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Иностранцы требуют с тюменца 2,5 млн рублей, но он утверждает, что ничего не должен (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 20 мигрантов из Таджикистана обвинили тюменского бизнесмена в невыплате заработной платы. О ситуации URA.RU рассказал один из иностранцев. По его словам, предприниматель должен бригаде 2,5 млн рублей, однако мужчина не выходит на связь. За помощью строители обратились к православному священнику. «Мы работали на объектах с августа 2023 года. Заливали фундамент в школах на улице Ишимской в Тюмени и в поселке Березняки. Официальный договор с работодателем не заключали, все на словах. По итогу первые месяцы платили исправно, затем начались задержки. Сейчас директор ООО „СК КОМЬЮНИТИ“ Алексей Евдокимов должен нам 2,5 млн рублей. На звонки он не отвечает», — рассказал URA.RU гражданин Таджикистана Обид. За помощью иностранцы обратились в один из православных храмов. Там их встретил священник Николай Сушков. По словам мужчины, в жизни ему также довелось работать на стройках. Поэтому проблемы мигрантов он принял близко к сердцу. Но на его звонок бизнесмен также не ответил. «В православии невыплата зарплаты работнику — это один из больших грехов. Эти люди остались без денег, обманутые. Без средств остались их семьи. В обществе много говорят о преступности среди мигрантов. Но что толкает их на такие действия? Подобные ситуации, на мой взгляд, — одна из причин распространения преступности среди азиатских рабочих», — рассказал Николай Сушков в беседе с URA.RU. URA.RU удалось связаться с директором ООО «СК КОМЬЮНИТИ». В беседе с журналистом бизнесмен рассказал свою позицию. «На объектах фирма работала как субподрядчик. Этим рабочим я даже помог с регистрацией, чтобы они спокойно могли трудиться. Но в какой-то момент они начали срывать сроки: к примеру, работу нужно сдать к 25 числу, а они заканчивают к 30-му. Приходили не вовремя, а когда хотят. За это заказчик накладывал на нас штрафные санкции. Они учитывались при расчете зарплаты для бригады, потому что убытки шли по их вине. Также минусовались расходы на их проживание. По итогу все, что я должен, я выплатил в декабре—январе в основном наличными. Не понимаю, откуда у них ко мне претензии. У меня сейчас еще штрафов от заказчика на 3,3 млн рублей. Меня многие знают в Тюмени, я порядочный человек, который живет по совести. Но прогибаться под каждого, кто решил меня прогнуть, я не буду», — пояснил Алексей Евдокимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 20 мигрантов из Таджикистана обвинили тюменского бизнесмена в невыплате заработной платы. О ситуации URA.RU рассказал один из иностранцев. По его словам, предприниматель должен бригаде 2,5 млн рублей, однако мужчина не выходит на связь. За помощью строители обратились к православному священнику. «Мы работали на объектах с августа 2023 года. Заливали фундамент в школах на улице Ишимской в Тюмени и в поселке Березняки. Официальный договор с работодателем не заключали, все на словах. По итогу первые месяцы платили исправно, затем начались задержки. Сейчас директор ООО „СК КОМЬЮНИТИ“ Алексей Евдокимов должен нам 2,5 млн рублей. На звонки он не отвечает», — рассказал URA.RU гражданин Таджикистана Обид. За помощью иностранцы обратились в один из православных храмов. Там их встретил священник Николай Сушков. По словам мужчины, в жизни ему также довелось работать на стройках. Поэтому проблемы мигрантов он принял близко к сердцу. Но на его звонок бизнесмен также не ответил. «В православии невыплата зарплаты работнику — это один из больших грехов. Эти люди остались без денег, обманутые. Без средств остались их семьи. В обществе много говорят о преступности среди мигрантов. Но что толкает их на такие действия? Подобные ситуации, на мой взгляд, — одна из причин распространения преступности среди азиатских рабочих», — рассказал Николай Сушков в беседе с URA.RU. URA.RU удалось связаться с директором ООО «СК КОМЬЮНИТИ». В беседе с журналистом бизнесмен рассказал свою позицию. «На объектах фирма работала как субподрядчик. Этим рабочим я даже помог с регистрацией, чтобы они спокойно могли трудиться. Но в какой-то момент они начали срывать сроки: к примеру, работу нужно сдать к 25 числу, а они заканчивают к 30-му. Приходили не вовремя, а когда хотят. За это заказчик накладывал на нас штрафные санкции. Они учитывались при расчете зарплаты для бригады, потому что убытки шли по их вине. Также минусовались расходы на их проживание. По итогу все, что я должен, я выплатил в декабре—январе в основном наличными. Не понимаю, откуда у них ко мне претензии. У меня сейчас еще штрафов от заказчика на 3,3 млн рублей. Меня многие знают в Тюмени, я порядочный человек, который живет по совести. Но прогибаться под каждого, кто решил меня прогнуть, я не буду», — пояснил Алексей Евдокимов.