Курганский губернатор передал 25 новых машин пожарным. Фото, видео

16 февраля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков передал муниципалитетам 25 новых пожарных машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в муниципалитеты региона 25 новых пожарных автоцистерн. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади, где проходит вручение ключей от техники. Глава также отметил, что за последние пять лет на пожарные посты было передано свыше 60 машин. «Работу по замещению пожарных машин мы ведем давно. Совместно с управлением МЧС, мы передали на муниципальные посты с 2018 года более 60 автомобилей. Мы это делаем осознанно, системно и планово. Регион живет, развивается, сам себя защищает и сам себя снабжает», — сказал Шумков на вручении ключей от машин. Ранее URA.RU писало, что курганский завод адаптировал пожарные машины для местных условий. Предприятием ПСПО из Варгашей были изготовлены 25 машин для муниципальных пожарных частей и три автомобиля для региональных пожарных служб. На центральной площади состоялось вручение ключей от новых пожарных машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганские округа было передано 25 новых пожарных автоцистерн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые пожарные машины отправятся в курганские округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожарные остались довольны новыми машинами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На вручении машин присутствовали губернатор Шумков, гендиректор Варгашинского завода ПСПО Владимир Казаков и управляющий курганским отделением ПАО Сбербанк Станислав Зольников (на фото справа налево) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в муниципалитеты региона 25 новых пожарных автоцистерн. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади, где проходит вручение ключей от техники. Глава также отметил, что за последние пять лет на пожарные посты было передано свыше 60 машин. «Работу по замещению пожарных машин мы ведем давно. Совместно с управлением МЧС, мы передали на муниципальные посты с 2018 года более 60 автомобилей. Мы это делаем осознанно, системно и планово. Регион живет, развивается, сам себя защищает и сам себя снабжает», — сказал Шумков на вручении ключей от машин. Ранее URA.RU писало, что курганский завод адаптировал пожарные машины для местных условий. Предприятием ПСПО из Варгашей были изготовлены 25 машин для муниципальных пожарных частей и три автомобиля для региональных пожарных служб.