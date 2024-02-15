15 февраля 2024

Курганский губернатор передал 25 новых машин пожарным. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от пожарных машин. Курган
Вадим Шумков передал муниципалитетам 25 новых пожарных машин Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в муниципалитеты региона 25 новых пожарных автоцистерн. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади, где проходит вручение ключей от техники. Глава также отметил, что за последние пять лет на пожарные посты было передано свыше 60 машин.

«Работу по замещению пожарных машин мы ведем давно. Совместно с управлением МЧС, мы передали на муниципальные посты с 2018 года более 60 автомобилей. Мы это делаем осознанно, системно и планово. Регион живет, развивается, сам себя защищает и сам себя снабжает», — сказал Шумков на вручении ключей от машин.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод адаптировал пожарные машины для местных условий. Предприятием ПСПО из Варгашей были изготовлены 25 машин для муниципальных пожарных частей и три автомобиля для региональных пожарных служб.

На центральной площади состоялось вручение ключей от новых пожарных машин
На центральной площади состоялось вручение ключей от новых пожарных машин
Фото:
В курганские округа было передано 25 новых пожарных автоцистерн
В курганские округа было передано 25 новых пожарных автоцистерн
Фото:
Вручение ключей от пожарных машин. Курган
Новые пожарные машины отправятся в курганские округа
Фото:
Вручение ключей от пожарных машин. Курган
Пожарные остались довольны новыми машинами
Фото:
Вручение ключей от пожарных машин. Курган
На вручении машин присутствовали губернатор Шумков, гендиректор Варгашинского завода ПСПО Владимир Казаков и управляющий курганским отделением ПАО Сбербанк Станислав Зольников (на фото справа налево)
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в муниципалитеты региона 25 новых пожарных автоцистерн. Об этом передает корреспондент URA.RU с центральной площади, где проходит вручение ключей от техники. Глава также отметил, что за последние пять лет на пожарные посты было передано свыше 60 машин. «Работу по замещению пожарных машин мы ведем давно. Совместно с управлением МЧС, мы передали на муниципальные посты с 2018 года более 60 автомобилей. Мы это делаем осознанно, системно и планово. Регион живет, развивается, сам себя защищает и сам себя снабжает», — сказал Шумков на вручении ключей от машин. Ранее URA.RU писало, что курганский завод адаптировал пожарные машины для местных условий. Предприятием ПСПО из Варгашей были изготовлены 25 машин для муниципальных пожарных частей и три автомобиля для региональных пожарных служб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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