15 февраля 2024

Курганский завод адаптировал пожарные машины для местных условий. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от пожарных машин. Курган
В курганские округа поступят новые пожарные машины Фото:
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Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Варгашинский завод противопожарного оборудования провел спецподготовку пожарных машин, закупленных правительством для муниципальных частей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с торжественного мероприятия по передаче техники.

«Мы изготовили 25 машин муниципальных пожарных частей и 3 автомобиля для региональных пожарных служб. В ходе изготовления пожарных машин мы внесли предложения по техническим характеристикам с учетом местных реалий — они были приняты», — сообщил гендиректор завода Владимир Казаков. Заказчиком выступило правительство области.

Всего в рамках контракта было изготовлено 25 машин для муниципальных частей и 3 автомобиля для региональных служб. Предложенные изменения производителя должны стать более удобными для эксплуатации машин.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти закупили 2,5 десятка пожарных машин для муниципалитетов. Машины были изготовлены по договору лизинга со Сбербанком и будут отправлены по округам в середине февраля.

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Варгашинский завод противопожарного оборудования провел спецподготовку пожарных машин, закупленных правительством для муниципальных частей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с торжественного мероприятия по передаче техники. «Мы изготовили 25 машин муниципальных пожарных частей и 3 автомобиля для региональных пожарных служб. В ходе изготовления пожарных машин мы внесли предложения по техническим характеристикам с учетом местных реалий — они были приняты», — сообщил гендиректор завода Владимир Казаков. Заказчиком выступило правительство области. Всего в рамках контракта было изготовлено 25 машин для муниципальных частей и 3 автомобиля для региональных служб. Предложенные изменения производителя должны стать более удобными для эксплуатации машин. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти закупили 2,5 десятка пожарных машин для муниципалитетов. Машины были изготовлены по договору лизинга со Сбербанком и будут отправлены по округам в середине февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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