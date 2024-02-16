Автоконцерн Marelli уйдет из России

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Marelli уйдет из России из-за недостатка компонентов для производства Фото:

Итальяно-японский концерн Marelli уйдет из России и ликвидирует свое предприятие «Марелли Рус» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал директор компании Артем Сурков.

«„Марелли Рус“ передаст свои основные средства „Автозаводу Санкт-Петербург“ и ликвидирует ООО», — сказал Сурков, его слова передает издание «Фонтанка». Он добавил, что завершить процедуру планируется к маю.

По словам Суркова, бизнес зависел от поставок комплектующих из-за рубежа. Даже если бы компания захотела, она бы не смогла остаться в стране из-за недостатка компонентов для производства, заключил он.

«Марелли Рус» была создана в 2012 году. Петербургское предприятие обосновалось на территории завода автопроизводителя Nissan Motor Manufacturing. Производственный процесс включал участки сборки, сварки и штамповки деталей автомобиля. Nissan был не единственным, но главным заказчиком «Марелли Рус», на него приходилось 95% поставок.

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Итальяно-японский концерн Marelli уйдет из России и ликвидирует свое предприятие «Марелли Рус» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал директор компании Артем Сурков. «„Марелли Рус“ передаст свои основные средства „Автозаводу Санкт-Петербург“ и ликвидирует ООО», — сказал Сурков, его слова передает издание «Фонтанка». Он добавил, что завершить процедуру планируется к маю. По словам Суркова, бизнес зависел от поставок комплектующих из-за рубежа. Даже если бы компания захотела, она бы не смогла остаться в стране из-за недостатка компонентов для производства, заключил он. «Марелли Рус» была создана в 2012 году. Петербургское предприятие обосновалось на территории завода автопроизводителя Nissan Motor Manufacturing. Производственный процесс включал участки сборки, сварки и штамповки деталей автомобиля. Nissan был не единственным, но главным заказчиком «Марелли Рус», на него приходилось 95% поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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