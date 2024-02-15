15 февраля 2024

В челябинском лесу обнаружили труп егеря с огнестрельным ранением

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье, охотник
В смерти егеря разбираются следователи Фото:

В Нязепетровском районе Челябинской области в лесу обнаружили труп егеря с огнестрельным ранением. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным агентства, погибший работал егерем в Куватальском охотничьем хозяйстве. Его труп обнаружили в лесном массиве около деревни Бадажи. На теле имелось огнестрельное ранение. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

URA.RU пыталось связаться с Куватальским охотничьим хозяйством. По имеющимся в открытом доступе номерам телефонов на звонок не ответили.

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В Нязепетровском районе Челябинской области в лесу обнаружили труп егеря с огнестрельным ранением. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, погибший работал егерем в Куватальском охотничьем хозяйстве. Его труп обнаружили в лесном массиве около деревни Бадажи. На теле имелось огнестрельное ранение. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. URA.RU пыталось связаться с Куватальским охотничьим хозяйством. По имеющимся в открытом доступе номерам телефонов на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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