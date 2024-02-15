В челябинском лесу обнаружили труп егеря с огнестрельным ранением

В Нязепетровском районе Челябинской области в лесу обнаружили труп егеря с огнестрельным ранением. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным агентства, погибший работал егерем в Куватальском охотничьем хозяйстве. Его труп обнаружили в лесном массиве около деревни Бадажи. На теле имелось огнестрельное ранение. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.
URA.RU пыталось связаться с Куватальским охотничьим хозяйством. По имеющимся в открытом доступе номерам телефонов на звонок не ответили.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.