15 февраля 2024

В Пермском крае отключат воду жителям Березников и близлежащих деревень

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Без воды придется провести все выходные Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Березниках из-за аварии без воды останутся жители сотен домов, а также детсады и школы. По сообщению администрации, в самом городе воду отключат почти в 250 многоквартирных домах, а также в десятках частных. Кроме того, под отключение попадут жители поселка Семино и деревень Нартовка, Зырянка, Чкалово, Суханово, Н. Посад, Круглый Рудник. Специалисты должны будут устранить течь на водоводе к вечеру понедельника.

«Будет отключено водоснабжение 17 февраля с 23:00 до 22:00 19 февраля в виду устранения утечки на водоводе в районе Быгель, с ремонтными работами на водоводе на контрольном резервуаре», — сообщается на странице администрации Березниковского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликован полный перечень домов, которые останутся без воды.

18 и 19 февраля для жителей будет организован подвоз воды. График появления машин на улицах также размещен на странице администрации.

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В Березниках из-за аварии без воды останутся жители сотен домов, а также детсады и школы. По сообщению администрации, в самом городе воду отключат почти в 250 многоквартирных домах, а также в десятках частных. Кроме того, под отключение попадут жители поселка Семино и деревень Нартовка, Зырянка, Чкалово, Суханово, Н. Посад, Круглый Рудник. Специалисты должны будут устранить течь на водоводе к вечеру понедельника. «Будет отключено водоснабжение 17 февраля с 23:00 до 22:00 19 февраля в виду устранения утечки на водоводе в районе Быгель, с ремонтными работами на водоводе на контрольном резервуаре», — сообщается на странице администрации Березниковского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликован полный перечень домов, которые останутся без воды. 18 и 19 февраля для жителей будет организован подвоз воды. График появления машин на улицах также размещен на странице администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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