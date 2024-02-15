В Свердловской области сотрудник МЧС и очевидец спасли людей из пожара. Фото

16 февраля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Трагедии удалось избежать благодаря вовремя предпринятым действиям очевидцев (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Тавде (Свердловская область) инспектор отдела надзорной деятельности совместно с неравнодушным гражданином спас двух людей во время пожара. Об этом сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области». «Сотрудник МЧС России Алексей Филимонов и очевидец Кирилл Заболоцкий эвакуировали двух людей из горящего дома», — говорится в сообщении. Пожар произошел на площади 200 квадратных метров. Горел частный жилой дом. Также известно, что после эвакуации людей через несколько минут от воздействия огня начал перегорать электрический кабель. Он нависал над окном, через которое вынемали жильцов дома. Пожар произошел на площади 200 квадратных метров Фото: telegram-канал «МЧС Свердловской области» Жильцов дома удалось спасти Фото: telegram-канал «МЧС Свердловской области» Вовремя принятые действия Алексеем Филимоновым и неравнодушным гражданином Кириллом Заболоцким позволили избежать жертв на пожар Фото: telegram-канал «МЧС Свердловской области»

В Тавде (Свердловская область) инспектор отдела надзорной деятельности совместно с неравнодушным гражданином спас двух людей во время пожара. Об этом сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области». «Сотрудник МЧС России Алексей Филимонов и очевидец Кирилл Заболоцкий эвакуировали двух людей из горящего дома», — говорится в сообщении. Пожар произошел на площади 200 квадратных метров. Горел частный жилой дом. Также известно, что после эвакуации людей через несколько минут от воздействия огня начал перегорать электрический кабель. Он нависал над окном, через которое вынемали жильцов дома.