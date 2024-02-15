15 февраля 2024

Житель Пермского края выиграл в лотерее 17 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Купленный в мобильном приложении лотерейный билет принес жителю Прикамья удачу Фото:

Житель Пермского края выиграл в гослотерее 17 миллионов рублей. Удачу прикамцу принес билет, купленный в мобильном приложении «Столото», рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотереи.

15 февраля в 297619-м тираже гослотереи «Рапидо» был разыгран суперприз — 17 249 937 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщили агентству «Столото», отметив, что пермяк пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр.

Ранее жителю Прикамья посчастливилось выиграть в лотерее 50 млн рублей, потратив на лотерейный билет 50 рублей. Это один из самых крупных выигрышей, которые получали жители региона.

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Житель Пермского края выиграл в гослотерее 17 миллионов рублей. Удачу прикамцу принес билет, купленный в мобильном приложении «Столото», рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотереи. 15 февраля в 297619-м тираже гослотереи «Рапидо» был разыгран суперприз — 17 249 937 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщили агентству «Столото», отметив, что пермяк пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Ранее жителю Прикамья посчастливилось выиграть в лотерее 50 млн рублей, потратив на лотерейный билет 50 рублей. Это один из самых крупных выигрышей, которые получали жители региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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