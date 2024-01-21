В Перми пятый день ищут победителя лотереи

«Столото»: пермяк, выигравший 36 млн рублей, не объявился

22 января 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пермяк не обращается за выигрышем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми, который выиграл в лотерее 36 млн рублей, не забрал свой выигрыш. Победителя объявили 17 января, но он не спешит раскрывать свою личность. «Победитель пока не объявился. Его личность также неизвестна. Мы обязательно поделимся этой информацией, после того как победитель приедет на оформление выигрыша, в случае если он даст согласие на публичность», — рассказали в пресс-службе «Столото» корреспонденту агентства. В пресс-службе уточнили, что победители не сразу обращаются за призом, потому что долго выбирают способ его оформления. Чтобы забрать деньги, можно лично обратиться в лотерейный центр «Столото» в Москве или отправить документы почтой. Жителям регионов нужно время, чтобы спланировать поездку в столицу, отпроситься на работе и купить билеты. В пресс-службе «Столото» отметили, что у победителя есть 3,5 года, чтобы обратиться за выигрышем. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк купил в приложении лотерейный билет за 50 рублей и стал обладателем суперприза. После вычета налогов, ему заплатят 30,8 млн рублей. Это один из самых крупных выигрышей, которые получали жители Перми. Если победитель решит снять эти деньги, то получит шесть килограммов наличных денег. Эксперты рекомендуют не тратить их, а инвестировать в недвижимость и ценные бумаги, чтобы приумножить выигрыш. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми, который выиграл в лотерее 36 млн рублей, не забрал свой выигрыш. Победителя объявили 17 января, но он не спешит раскрывать свою личность. «Победитель пока не объявился. Его личность также неизвестна. Мы обязательно поделимся этой информацией, после того как победитель приедет на оформление выигрыша, в случае если он даст согласие на публичность», — рассказали в пресс-службе «Столото» корреспонденту агентства. В пресс-службе уточнили, что победители не сразу обращаются за призом, потому что долго выбирают способ его оформления. Чтобы забрать деньги, можно лично обратиться в лотерейный центр «Столото» в Москве или отправить документы почтой. Жителям регионов нужно время, чтобы спланировать поездку в столицу, отпроситься на работе и купить билеты. В пресс-службе «Столото» отметили, что у победителя есть 3,5 года, чтобы обратиться за выигрышем. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк купил в приложении лотерейный билет за 50 рублей и стал обладателем суперприза. После вычета налогов, ему заплатят 30,8 млн рублей. Это один из самых крупных выигрышей, которые получали жители Перми. Если победитель решит снять эти деньги, то получит шесть килограммов наличных денег. Эксперты рекомендуют не тратить их, а инвестировать в недвижимость и ценные бумаги, чтобы приумножить выигрыш.