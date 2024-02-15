В курганском замке-кафе заказы будет развозить паровозик. Фото

16 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Курганцам показали интерьер детского замка-кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском замке, где вскоре разместится детское кафе, сделают железную дорогу для доставки заказов клиентам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Замок уже стал местной достопримечательностью. Сейчас он привлекает курганцев своим внешним видом <…> на третьем этаже разместятся ресторанная зона, зона для культурно-массовых мероприятий и детское кафе. <…> Фишкой кафе для детей станет железная дорога, которая будет проходить через весь зал, а по ней будет курсировать маленький паровозик, доставляя заказы к столикам», — информирует сайт администрации. Также появились первые фото интерьера замка, где вскоре разместят кафе и другие общественные места. Ресторан, игровая зона и детское кафе появятся на третьем этаже комплекса. Там, где появится кафе для маленьких клиентов, будет сцена и гримерки. Также будет установлена светотехника и звуковое оборудование — появится возможность проводить конкурсы и праздники. Особенностью кафе будет доставка заказов клиентам по железной дороге. Конструкция и паровозик уже закуплены. В Кургане вскоре откроют детское кафе в здании в виде замка фото: администрация г. Кургана Интерьер детского кафе в Кургане будет сказочным фото: администрация г. Кургана В здании курганского замка помимо кафе будет супермаркет, ресторан и игровая зона фото: администрация г. Кургана Владелец рассказал, каким будет детское кафе в курганском замке фото: администрация г. Кургана Заказы для посетителей кафе в Кургане будут развозить на паровозике по железной дороге фото: администрация г. Кургана Ранее URA.RU сообщало о том, что горожан возмутила свалка рядом с замком в Заозерном. Возле будущего детского досугового центра были навалены кучи строительного мусора. Владельцы здания в виде замка заявили, что к свалке не имеют отношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганском замке, где вскоре разместится детское кафе, сделают железную дорогу для доставки заказов клиентам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Замок уже стал местной достопримечательностью. Сейчас он привлекает курганцев своим внешним видом <…> на третьем этаже разместятся ресторанная зона, зона для культурно-массовых мероприятий и детское кафе. <…> Фишкой кафе для детей станет железная дорога, которая будет проходить через весь зал, а по ней будет курсировать маленький паровозик, доставляя заказы к столикам», — информирует сайт администрации. Также появились первые фото интерьера замка, где вскоре разместят кафе и другие общественные места. Ресторан, игровая зона и детское кафе появятся на третьем этаже комплекса. Там, где появится кафе для маленьких клиентов, будет сцена и гримерки. Также будет установлена светотехника и звуковое оборудование — появится возможность проводить конкурсы и праздники. Особенностью кафе будет доставка заказов клиентам по железной дороге. Конструкция и паровозик уже закуплены. Ранее URA.RU сообщало о том, что горожан возмутила свалка рядом с замком в Заозерном. Возле будущего детского досугового центра были навалены кучи строительного мусора. Владельцы здания в виде замка заявили, что к свалке не имеют отношения.