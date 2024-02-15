В курганском замке, где вскоре разместится детское кафе, сделают железную дорогу для доставки заказов клиентам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«Замок уже стал местной достопримечательностью. Сейчас он привлекает курганцев своим внешним видом <…> на третьем этаже разместятся ресторанная зона, зона для культурно-массовых мероприятий и детское кафе. <…> Фишкой кафе для детей станет железная дорога, которая будет проходить через весь зал, а по ней будет курсировать маленький паровозик, доставляя заказы к столикам», — информирует сайт администрации. Также появились первые фото интерьера замка, где вскоре разместят кафе и другие общественные места.
Ресторан, игровая зона и детское кафе появятся на третьем этаже комплекса. Там, где появится кафе для маленьких клиентов, будет сцена и гримерки. Также будет установлена светотехника и звуковое оборудование — появится возможность проводить конкурсы и праздники.
Особенностью кафе будет доставка заказов клиентам по железной дороге. Конструкция и паровозик уже закуплены.
В Кургане вскоре откроют детское кафе в здании в виде замка
фото: администрация г. Кургана
Интерьер детского кафе в Кургане будет сказочным
фото: администрация г. Кургана
В здании курганского замка помимо кафе будет супермаркет, ресторан и игровая зона
фото: администрация г. Кургана
Владелец рассказал, каким будет детское кафе в курганском замке
фото: администрация г. Кургана
Заказы для посетителей кафе в Кургане будут развозить на паровозике по железной дороге
фото: администрация г. Кургана
Ранее URA.RU сообщало о том, что горожан возмутила свалка рядом с замком в Заозерном. Возле будущего детского досугового центра были навалены кучи строительного мусора. Владельцы здания в виде замка заявили, что к свалке не имеют отношения.
В курганском замке, где вскоре разместится детское кафе, сделают железную дорогу для доставки заказов клиентам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Замок уже стал местной достопримечательностью. Сейчас он привлекает курганцев своим внешним видом <…> на третьем этаже разместятся ресторанная зона, зона для культурно-массовых мероприятий и детское кафе. <…> Фишкой кафе для детей станет железная дорога, которая будет проходить через весь зал, а по ней будет курсировать маленький паровозик, доставляя заказы к столикам», — информирует сайт администрации. Также появились первые фото интерьера замка, где вскоре разместят кафе и другие общественные места. Ресторан, игровая зона и детское кафе появятся на третьем этаже комплекса. Там, где появится кафе для маленьких клиентов, будет сцена и гримерки. Также будет установлена светотехника и звуковое оборудование — появится возможность проводить конкурсы и праздники. Особенностью кафе будет доставка заказов клиентам по железной дороге. Конструкция и паровозик уже закуплены. Ранее URA.RU сообщало о том, что горожан возмутила свалка рядом с замком в Заозерном. Возле будущего детского досугового центра были навалены кучи строительного мусора. Владельцы здания в виде замка заявили, что к свалке не имеют отношения.