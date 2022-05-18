Строительство курганского «Хогвартса» началось в 2012 году Фото: Анастасия Зефиркина, группа VK «Курган новости — INBURG»

Свалка производственного мусора возле строящегося семейно-досугового центра «Капризленд» (прозванного в народе курганский «Хогвартс») беспокоит жителей города. На фото, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видны множество сломанных плит с торчащими арматурами.

«Полгорода так живет», — делится мнением Алексей Богданов в группе «Инцидент Курган». «Найти хозяина этого мусора до ужаса просто! Берете КАМАЗ с манипулятором, приезжаете туда и грузите (плиты, доски и т. д.), сделайте это так, чтобы камеры <…> вас хорошо просматривали и — вуаля! Хозяин сразу же должен объявиться. Только предварительно согласуйте эти действия со следственным комитетом», — шутит Роман Чемякин.

Корреспондент URA.RU отправил в компанию письменный запрос, чтобы разобраться в ситуации. На момент публикации ответ не был получен. В новом КДЦ, по задумке авторов, будут расположены супермаркет, театр-кабаре, ресторан и семейный клуб. Также, здесь должны появиться летнее кафе и зоны отдыха. Строительство, начатое в конце 2012 года, до сих пор не завершено.

URA.RU уже сообщало, о том что жителей Кургана возмутила работа предприятия «Экоцентр». Компания утилизировала медицинские и биоотходы, в том числе мертвых животных, на территории города. Трупы животных выли вывезены после проверки.

По словам пользователей соцсетей, свалка «ширится с каждым днем» Фото: группа VK «Инцидент Курган»