В Екатеринбурге запустили трамвай в Солнечный. Видео

16 февраля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Строительство новой ветки началось в 2022 году (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал технический старт трамвайному движению по линии в Солнечный микрорайон. Ее протяженность — 1,5 км, в ближайшие годы она станет еще длиннее. О запуске трамваев сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Новые пути будут от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут. «Работа проделана колоссальная. Огромное количество было вынесено коммуникаций, переустроено ЛЭП. Велодорожки, тротуары. Главное — обеспечена транспортная доступность», — сказал на запуске Орлов. Регулярное сообщение будет с шести часов 17 февраля. О том, что движение запустят в ближайшее время, агентство сообщало 30 января. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. На втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал технический старт трамвайному движению по линии в Солнечный микрорайон. Ее протяженность — 1,5 км, в ближайшие годы она станет еще длиннее. О запуске трамваев сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Новые пути будут от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут. «Работа проделана колоссальная. Огромное количество было вынесено коммуникаций, переустроено ЛЭП. Велодорожки, тротуары. Главное — обеспечена транспортная доступность», — сказал на запуске Орлов. Регулярное сообщение будет с шести часов 17 февраля. О том, что движение запустят в ближайшее время, агентство сообщало 30 января. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. На втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок.