15 февраля 2024

В Екатеринбурге запустили трамвай в Солнечный. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, снег, снегопад, зима, трамвай
Строительство новой ветки началось в 2022 году (архивное фото) Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал технический старт трамвайному движению по линии в Солнечный микрорайон. Ее протяженность — 1,5 км, в ближайшие годы она станет еще длиннее. О запуске трамваев сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Новые пути будут от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут. «Работа проделана колоссальная. Огромное количество было вынесено коммуникаций, переустроено ЛЭП. Велодорожки, тротуары. Главное — обеспечена транспортная доступность», — сказал на запуске Орлов. Регулярное сообщение будет с шести часов 17 февраля.

О том, что движение запустят в ближайшее время, агентство сообщало 30 января. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. На втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал технический старт трамвайному движению по линии в Солнечный микрорайон. Ее протяженность — 1,5 км, в ближайшие годы она станет еще длиннее. О запуске трамваев сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Новые пути будут от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут. «Работа проделана колоссальная. Огромное количество было вынесено коммуникаций, переустроено ЛЭП. Велодорожки, тротуары. Главное — обеспечена транспортная доступность», — сказал на запуске Орлов. Регулярное сообщение будет с шести часов 17 февраля. О том, что движение запустят в ближайшее время, агентство сообщало 30 января. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. На втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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