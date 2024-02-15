Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки инцидента с загрязнением реки Юганская Обь и протока Сухой Лог в Нефтеюганске. Об этом сообщает telegram-канал Информационный центр СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает Информационный центр СК. Следственный комитет заинтересовался инцидентом с загрязнением реки после публикации в СМИ.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска жалуются на слив нечистот в протоку Сухой лог. Они записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.
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