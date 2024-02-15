Общество ЖКХ и Городская среда Бастрыкин поручил разобраться в жалобах жителей ХМАО на загрязнение реки 16 февраля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 + Бастрыкин поручил главе СК ХМАО доложить об инциденте со сливом нечистот в Юганскую Обь Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки инцидента с загрязнением реки Юганская Обь и протока Сухой Лог в Нефтеюганске. Об этом сообщает telegram-канал Информационный центр СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает Информационный центр СК. Следственный комитет заинтересовался инцидентом с загрязнением реки после публикации в СМИ. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска жалуются на слив нечистот в протоку Сухой лог. Они записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки инцидента с загрязнением реки Юганская Обь и протока Сухой Лог в Нефтеюганске. Об этом сообщает telegram-канал Информационный центр СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает Информационный центр СК. Следственный комитет заинтересовался инцидентом с загрязнением реки после публикации в СМИ. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нефтеюганска жалуются на слив нечистот в протоку Сухой лог. Они записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям