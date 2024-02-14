Жители Нефтеюганска пожаловались президенту на загрязнение реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нефтеюганска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на загрязнение реки Юганская Обь. Они утверждают, что муниципальные предприятия сливают отходы в одну из ее протоков. Видеозапись с обращением оказалась в редакции URA.RU.

«Из этих труб постоянно сбрасываются отходы, происходит реальная экологическая катастрофа. Все русло реки загрязнено. Просим вас, Владимир Владимирович, не дать распространиться экологической катастрофе на реке федерального масштаба Юганская Обь», — обратились жители Нефтеюганска.

Далее на видеозаписи местный житель снимает трубу, по которой в протоку сливаются нечистоты. По словам автора, видео было снято 9 февраля 2024 года, а сама труба находится неподалеку от городских водоочистных сооружений. «Посмотрите, какие масштабы загрязнения. Тотальные. Вонь ужасная просто», — говорит автор.

В пресс-службу администрации Нефтеюганска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что глава многодетной семьи из Нефтеюганска Дмитрий Федотов пожаловался президенту России Владимиру Путину на городскую администрацию из-за проложенного трубопровода на его земельном участке. Мужчина приобрел его на аукционе, который проводила мэрия и в документах отсутствовала информация о наличии каких-либо инженерных коммуникаций.