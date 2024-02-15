В Березниках власти отменили массовое отключение воды

16 февраля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Таскать воду с улицы в эти выходные не придется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Березников Пермского края передумали отключать воду в городе и близлежащих деревнях, о чем предупреждали ранее. Об этом сообщили в мэрии города. «Уважаемые березниковцы! Отключение водоснабжения с 17 по 19 февраля отменяется», — говорится на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Пользователи отмечают, что ситуация повторяется не первый раз. Неделей ранее власти также предупреждали об отключении воды, но потом, сославшись на морозы, отменили необходимые ремонтные работы. Как ранее рассказывало URA.RU, мэрия Березников предупредила горожан, что воды с 17 по 19 февраля не будет в сотнях домов. Отключить должны были также несколько деревень. Это было необходимо сделать, чтобы устранить утечку на водоводе.

Власти Березников Пермского края передумали отключать воду в городе и близлежащих деревнях, о чем предупреждали ранее. Об этом сообщили в мэрии города. «Уважаемые березниковцы! Отключение водоснабжения с 17 по 19 февраля отменяется», — говорится на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Пользователи отмечают, что ситуация повторяется не первый раз. Неделей ранее власти также предупреждали об отключении воды, но потом, сославшись на морозы, отменили необходимые ремонтные работы. Как ранее рассказывало URA.RU, мэрия Березников предупредила горожан, что воды с 17 по 19 февраля не будет в сотнях домов. Отключить должны были также несколько деревень. Это было необходимо сделать, чтобы устранить утечку на водоводе.