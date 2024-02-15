Экономика Промышленность В ХМАО снизились объемы производства дизеля и природного газа 16 февраля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 + За год объемы производства дизельного топлива в ХМАО упали на 5% Фото: Николай Бастриков © URA.RU В ХМАО за год на 5% упали объемы производства дизельного топлива и природного газа. Об этом агентству сообщили в Тюменьстате. «С января по декабрь 2023 года в ХМАО произведено 1423,1 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет 94,8% от показателя того же периода 2022 года. Газа природного и попутного произведено 29449,4 миллионов кубометров — 94,6% от объема 2022 года», — отметили в Тюменьстате. Общий индекс производства (экономический показатель динамики объема промышленного производства) в регионе снизился на 2,4%. Примерно на столько же упали объемы добычи полезных ископаемых — на 2, 8%. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. В ХМАО за год на 5% упали объемы производства дизельного топлива и природного газа. Об этом агентству сообщили в Тюменьстате. «С января по декабрь 2023 года в ХМАО произведено 1423,1 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет 94,8% от показателя того же периода 2022 года. Газа природного и попутного произведено 29449,4 миллионов кубометров — 94,6% от объема 2022 года», — отметили в Тюменьстате. Общий индекс производства (экономический показатель динамики объема промышленного производства) в регионе снизился на 2,4%. Примерно на столько же упали объемы добычи полезных ископаемых — на 2, 8%. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям