В ХМАО снизились объемы производства дизеля и природного газа

В ХМАО за год на 5% упали объемы производства дизельного топлива и природного газа. Об этом агентству сообщили в Тюменьстате.
«С января по декабрь 2023 года в ХМАО произведено 1423,1 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет 94,8% от показателя того же периода 2022 года. Газа природного и попутного произведено 29449,4 миллионов кубометров — 94,6% от объема 2022 года», — отметили в Тюменьстате.
Общий индекс производства (экономический показатель динамики объема промышленного производства) в регионе снизился на 2,4%. Примерно на столько же упали объемы добычи полезных ископаемых — на 2, 8%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.