15 февраля 2024

В ХМАО снизились объемы производства дизеля и природного газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители поселка Антипино жалуются на экологически вредные выбросы Антипинского НПЗ, нефтеперерабатывающего завода в окрестностях Тюмени. Тюмень, Антипино, антипинский нпз
За год объемы производства дизельного топлива в ХМАО упали на 5% Фото:

В ХМАО за год на 5% упали объемы производства дизельного топлива и природного газа. Об этом агентству сообщили в Тюменьстате.

«С января по декабрь 2023 года в ХМАО произведено 1423,1 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет 94,8% от показателя того же периода 2022 года. Газа природного и попутного произведено 29449,4 миллионов кубометров — 94,6% от объема 2022 года», — отметили в Тюменьстате.

Общий индекс производства (экономический показатель динамики объема промышленного производства) в регионе снизился на 2,4%. Примерно на столько же упали объемы добычи полезных ископаемых — на 2, 8%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года.

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В ХМАО за год на 5% упали объемы производства дизельного топлива и природного газа. Об этом агентству сообщили в Тюменьстате. «С января по декабрь 2023 года в ХМАО произведено 1423,1 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет 94,8% от показателя того же периода 2022 года. Газа природного и попутного произведено 29449,4 миллионов кубометров — 94,6% от объема 2022 года», — отметили в Тюменьстате. Общий индекс производства (экономический показатель динамики объема промышленного производства) в регионе снизился на 2,4%. Примерно на столько же упали объемы добычи полезных ископаемых — на 2, 8%. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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