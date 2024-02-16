Мэр Орлов: Екатеринбургу нужны 440 новых трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обновления требуют 440 трамваев из городского парка
Обновления требуют 440 трамваев из городского парка Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал масштабное обновление парка электрического транспорта уже в 2024 году. Помочь в этом должно поручение президента, заявил мэр на запуске трамвайной линии в Солнечный микрорайон, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Четыреста сорок штук — ровно столько составляет наш трамвайный парк, который практически изношен. И благодаря тому, что есть поручение президента по масштабному обновлению городского электротранспорта, есть наши обращения в адрес губернатора, которые поддерживаются, мы в этом году начнем обновление. Ждем окончательно, в каком виде будет оформлено поручение президента, готовы участвовать в любых программах на любых условиях», — рассказал Орлов.

Сроки обновления он не назвал, но заявил, что старт масштабному обновлению электротранспорта дадут в этом году. Технический запуск трамваев в Солнечный провели днем 16 февраля. Регулярное сообщение запустят в 6:00 утра 17 февраля. Новые пути появились от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал масштабное обновление парка электрического транспорта уже в 2024 году. Помочь в этом должно поручение президента, заявил мэр на запуске трамвайной линии в Солнечный микрорайон, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Четыреста сорок штук — ровно столько составляет наш трамвайный парк, который практически изношен. И благодаря тому, что есть поручение президента по масштабному обновлению городского электротранспорта, есть наши обращения в адрес губернатора, которые поддерживаются, мы в этом году начнем обновление. Ждем окончательно, в каком виде будет оформлено поручение президента, готовы участвовать в любых программах на любых условиях», — рассказал Орлов. Сроки обновления он не назвал, но заявил, что старт масштабному обновлению электротранспорта дадут в этом году. Технический запуск трамваев в Солнечный провели днем 16 февраля. Регулярное сообщение запустят в 6:00 утра 17 февраля. Новые пути появились от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...