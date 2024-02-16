Мэр Орлов: Екатеринбургу нужны 440 новых трамваев

16 февраля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Обновления требуют 440 трамваев из городского парка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал масштабное обновление парка электрического транспорта уже в 2024 году. Помочь в этом должно поручение президента, заявил мэр на запуске трамвайной линии в Солнечный микрорайон, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Четыреста сорок штук — ровно столько составляет наш трамвайный парк, который практически изношен. И благодаря тому, что есть поручение президента по масштабному обновлению городского электротранспорта, есть наши обращения в адрес губернатора, которые поддерживаются, мы в этом году начнем обновление. Ждем окончательно, в каком виде будет оформлено поручение президента, готовы участвовать в любых программах на любых условиях», — рассказал Орлов. Сроки обновления он не назвал, но заявил, что старт масштабному обновлению электротранспорта дадут в этом году. Технический запуск трамваев в Солнечный провели днем 16 февраля. Регулярное сообщение запустят в 6:00 утра 17 февраля. Новые пути появились от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал масштабное обновление парка электрического транспорта уже в 2024 году. Помочь в этом должно поручение президента, заявил мэр на запуске трамвайной линии в Солнечный микрорайон, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Четыреста сорок штук — ровно столько составляет наш трамвайный парк, который практически изношен. И благодаря тому, что есть поручение президента по масштабному обновлению городского электротранспорта, есть наши обращения в адрес губернатора, которые поддерживаются, мы в этом году начнем обновление. Ждем окончательно, в каком виде будет оформлено поручение президента, готовы участвовать в любых программах на любых условиях», — рассказал Орлов. Сроки обновления он не назвал, но заявил, что старт масштабному обновлению электротранспорта дадут в этом году. Технический запуск трамваев в Солнечный провели днем 16 февраля. Регулярное сообщение запустят в 6:00 утра 17 февраля. Новые пути появились от остановки «Мусоргского» на улице Новосибирская до улицы Чемпионов. Время в пути составляет 14 минут.