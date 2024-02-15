Лжегазовщики ограбили шадринскую пенсионерку в ее квартире

В городе Шадринске Курганской области мужчина и женщина под видом газовщиком пришли в квартиру 93-летней пенсионерки и ограбили пожилую женщину. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.
«Пенсионерка пояснила, что под предлогом проверки газового оборудования в ней в квартиру проникли двое граждан, мужчина и женщина. Пока злоумышленник удерживал потерпевшую, его сообщница открыто похитила у нее цепочку из драгоценного металла, а также кошелек с денежными средствами», — указано в сообщении.
За неделю до этого лжегазовщики также проникли в квартиру 51-летней жительницы Шадринска и ограбили ее, похитив золотое кольцо и серьги. Злоумышленниками оказались ранее судимые 33-летняя женщина и 35-летний мужчина. Их обвиняют в грабеже. Лжегазовщикам грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские ищут других жителей региона, которых ограбили задержанные.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.