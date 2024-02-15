15 февраля 2024

Лжегазовщики ограбили шадринскую пенсионерку в ее квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилой дом, недвижимость, продажа квартир, многоквартирный дом, квартиры
Злоумышленников обвиняют в том, что они проникали в квартиры и грабили шадринцев Фото:

В городе Шадринске Курганской области мужчина и женщина под видом газовщиком пришли в квартиру 93-летней пенсионерки и ограбили пожилую женщину. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«Пенсионерка пояснила, что под предлогом проверки газового оборудования в ней в квартиру проникли двое граждан, мужчина и женщина. Пока злоумышленник удерживал потерпевшую, его сообщница открыто похитила у нее цепочку из драгоценного металла, а также кошелек с денежными средствами», — указано в сообщении.

За неделю до этого лжегазовщики также проникли в квартиру 51-летней жительницы Шадринска и ограбили ее, похитив золотое кольцо и серьги. Злоумышленниками оказались ранее судимые 33-летняя женщина и 35-летний мужчина. Их обвиняют в грабеже. Лжегазовщикам грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские ищут других жителей региона, которых ограбили задержанные.

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В городе Шадринске Курганской области мужчина и женщина под видом газовщиком пришли в квартиру 93-летней пенсионерки и ограбили пожилую женщину. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Пенсионерка пояснила, что под предлогом проверки газового оборудования в ней в квартиру проникли двое граждан, мужчина и женщина. Пока злоумышленник удерживал потерпевшую, его сообщница открыто похитила у нее цепочку из драгоценного металла, а также кошелек с денежными средствами», — указано в сообщении. За неделю до этого лжегазовщики также проникли в квартиру 51-летней жительницы Шадринска и ограбили ее, похитив золотое кольцо и серьги. Злоумышленниками оказались ранее судимые 33-летняя женщина и 35-летний мужчина. Их обвиняют в грабеже. Лжегазовщикам грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские ищут других жителей региона, которых ограбили задержанные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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