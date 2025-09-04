Россия высылает эстонского дипломата

РФ в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Эстонии
РФ в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Эстонии

В Министерстве иностранных дел России сообщили о вызове временного поверенного в делах Эстонии в Москве Марека Юхтеги. В ходе встречи эстонскому дипломату было официально объявлено о решении выдворить одного из сотрудников посольства Эстонии из Российской Федерации в качестве зеркальной меры. Информация об этом размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«4 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа этого года persona non grata без каких-либо на то оснований дипломата посольства Российской Федерации в Таллине», — проинформировали в российском министерстве иностранных дел.

Ранее, 13 августа, министерство иностранных дел Эстонии объявило о решении выслать первого секретаря посольства России, обвинив его в действиях, направленных на подрыв конституционного строя и правовой системы Эстонии. В тот же день эстонское внешнеполитическое ведомство потребовало от российской дипломатической миссии воздерживаться от вмешательства во внутренние дела республики.

