Челябинская сборная по хоккею осталась без наград на Спартакиаде РФ

16 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

На турнире определились первые два полуфиналиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Женская сборная Челябинской области по хоккею 16 февраля не смогла выйти в полуфинал на Спартакиаде РФ. В четвертьфинале челябинские девушки уступили сборной Московской области. «Определен второй полуфиналист — и это сборная Московской области. Благодарим южноуральских девушек за упорную борьбу!» — сообщил официальный telegram-канал спартакиады. Сборная Челябинской области проиграла со счетом 1:3. Первым полуфиналистом турнира, который определился так же 16 февраля, стала команда Санкт-Петербурга, со счетом 6:3 переигравшая сборную Нижегородской области. На пути к четвертьфиналу челябинки обыграли команду Свердловской области и уступили сборной Красноярского края. Также на групповом этапе сборная Челябинской области уступила команде Санкт-Петербурга.

Женская сборная Челябинской области по хоккею 16 февраля не смогла выйти в полуфинал на Спартакиаде РФ. В четвертьфинале челябинские девушки уступили сборной Московской области. «Определен второй полуфиналист — и это сборная Московской области. Благодарим южноуральских девушек за упорную борьбу!» — сообщил официальный telegram-канал спартакиады. Сборная Челябинской области проиграла со счетом 1:3. Первым полуфиналистом турнира, который определился так же 16 февраля, стала команда Санкт-Петербурга, со счетом 6:3 переигравшая сборную Нижегородской области. На пути к четвертьфиналу челябинки обыграли команду Свердловской области и уступили сборной Красноярского края. Также на групповом этапе сборная Челябинской области уступила команде Санкт-Петербурга.