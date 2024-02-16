Челябинская сборная по хоккею осталась без наград на Спартакиаде РФ

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На турнире определились первые два полуфиналиста Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Женская сборная Челябинской области по хоккею 16 февраля не смогла выйти в полуфинал на Спартакиаде РФ. В четвертьфинале челябинские девушки уступили сборной Московской области.

«Определен второй полуфиналист — и это сборная Московской области. Благодарим южноуральских девушек за упорную борьбу!» — сообщил официальный telegram-канал спартакиады.

Сборная Челябинской области проиграла со счетом 1:3. Первым полуфиналистом турнира, который определился так же 16 февраля, стала команда Санкт-Петербурга, со счетом 6:3 переигравшая сборную Нижегородской области.

На пути к четвертьфиналу челябинки обыграли команду Свердловской области и уступили сборной Красноярского края. Также на групповом этапе сборная Челябинской области уступила команде Санкт-Петербурга.

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Женская сборная Челябинской области по хоккею 16 февраля не смогла выйти в полуфинал на Спартакиаде РФ. В четвертьфинале челябинские девушки уступили сборной Московской области. «Определен второй полуфиналист — и это сборная Московской области. Благодарим южноуральских девушек за упорную борьбу!» — сообщил официальный telegram-канал спартакиады. Сборная Челябинской области проиграла со счетом 1:3. Первым полуфиналистом турнира, который определился так же 16 февраля, стала команда Санкт-Петербурга, со счетом 6:3 переигравшая сборную Нижегородской области. На пути к четвертьфиналу челябинки обыграли команду Свердловской области и уступили сборной Красноярского края. Также на групповом этапе сборная Челябинской области уступила команде Санкт-Петербурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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