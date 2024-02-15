Прокурор Тюменской области взял на контроль дело мигрантов, которым не выплатили деньги за работу

Дело о нарушении прав мигрантов в Тюмени взял на контроль областной прокурор

16 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Мигранты обвинили работодателя в неуплате зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход дела о нарушении прав мигрантов, которым не выплатили деньги за работу. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по публикации в СМИ о нарушениях прав мигрантов. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что более 20 мигрантов из Таджикистана обвинили тюменского бизнесмена в невыплате заработной платы. За помощью они обратились к местному священнику. Корреспондентам агентства предприниматель, которого подозревают в обмане, сообщил, что все обязательства перед рабочими он выполнил.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход дела о нарушении прав мигрантов, которым не выплатили деньги за работу. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по публикации в СМИ о нарушениях прав мигрантов. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что более 20 мигрантов из Таджикистана обвинили тюменского бизнесмена в невыплате заработной платы. За помощью они обратились к местному священнику. Корреспондентам агентства предприниматель, которого подозревают в обмане, сообщил, что все обязательства перед рабочими он выполнил.