15 февраля 2024

Прокурор Тюменской области взял на контроль дело мигрантов, которым не выплатили деньги за работу

Дело о нарушении прав мигрантов в Тюмени взял на контроль областной прокурор
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы на улице Рощинская. Екатеринбург, строительство здания, рабочий, стройка
Мигранты обвинили работодателя в неуплате зарплаты Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход дела о нарушении прав мигрантов, которым не выплатили деньги за работу. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по публикации в СМИ о нарушениях прав мигрантов. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что более 20 мигрантов из Таджикистана обвинили тюменского бизнесмена в невыплате заработной платы. За помощью они обратились к местному священнику. Корреспондентам агентства предприниматель, которого подозревают в обмане, сообщил, что все обязательства перед рабочими он выполнил.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход дела о нарушении прав мигрантов, которым не выплатили деньги за работу. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по публикации в СМИ о нарушениях прав мигрантов. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о том, что более 20 мигрантов из Таджикистана обвинили тюменского бизнесмена в невыплате заработной платы. За помощью они обратились к местному священнику. Корреспондентам агентства предприниматель, которого подозревают в обмане, сообщил, что все обязательства перед рабочими он выполнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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