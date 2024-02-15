В детском саду Тобольска проводят профилактику после смерти воспитанницы

16 февраля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

У других воспитанников детсада болезнь не выявили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детском саду №16 имени Неймышева в Тобольске Тюменской области, воспитанница которого скончалась от менингококка, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. «В день появления симптомов заболевания ребенок образовательную организацию не посещал. После регистрации заболевания менингококковой инфекцией в детском саду проводятся все дополнительные профилактические (противоэпидемические) мероприятия согласно предписанию Роспотребнадзора», — рассказали URA.RU в образовательном учреждении. Как ранее писало URA.RU, в феврале в Тобольске похоронили четырехлетнюю девочку — воспитанницу детского сада №16 имени Неймышева. Ребенок скончался из-за менингококка. Как отметили в администрации детсада, по состоянию на 16 февраля у других детей признаков заболевания не выявлено.

В детском саду №16 имени Неймышева в Тобольске Тюменской области, воспитанница которого скончалась от менингококка, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. «В день появления симптомов заболевания ребенок образовательную организацию не посещал. После регистрации заболевания менингококковой инфекцией в детском саду проводятся все дополнительные профилактические (противоэпидемические) мероприятия согласно предписанию Роспотребнадзора», — рассказали URA.RU в образовательном учреждении. Как ранее писало URA.RU, в феврале в Тобольске похоронили четырехлетнюю девочку — воспитанницу детского сада №16 имени Неймышева. Ребенок скончался из-за менингококка. Как отметили в администрации детсада, по состоянию на 16 февраля у других детей признаков заболевания не выявлено.