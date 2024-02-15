15 февраля 2024

В детском саду Тобольска проводят профилактику после смерти воспитанницы

© Служба новостей «URA.RU»
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У других воспитанников детсада болезнь не выявили Фото:

В детском саду №16 имени Неймышева в Тобольске Тюменской области, воспитанница которого скончалась от менингококка, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.

«В день появления симптомов заболевания ребенок образовательную организацию не посещал. После регистрации заболевания менингококковой инфекцией в детском саду проводятся все дополнительные профилактические (противоэпидемические) мероприятия согласно предписанию Роспотребнадзора», — рассказали URA.RU в образовательном учреждении.

Как ранее писало URA.RU, в феврале в Тобольске похоронили четырехлетнюю девочку — воспитанницу детского сада №16 имени Неймышева. Ребенок скончался из-за менингококка. Как отметили в администрации детсада, по состоянию на 16 февраля у других детей признаков заболевания не выявлено.

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В детском саду №16 имени Неймышева в Тобольске Тюменской области, воспитанница которого скончалась от менингококка, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. «В день появления симптомов заболевания ребенок образовательную организацию не посещал. После регистрации заболевания менингококковой инфекцией в детском саду проводятся все дополнительные профилактические (противоэпидемические) мероприятия согласно предписанию Роспотребнадзора», — рассказали URA.RU в образовательном учреждении. Как ранее писало URA.RU, в феврале в Тобольске похоронили четырехлетнюю девочку — воспитанницу детского сада №16 имени Неймышева. Ребенок скончался из-за менингококка. Как отметили в администрации детсада, по состоянию на 16 февраля у других детей признаков заболевания не выявлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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