В детском саду Тобольска проводят профилактику после смерти воспитанницы

В детском саду №16 имени Неймышева в Тобольске Тюменской области, воспитанница которого скончалась от менингококка, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.
«В день появления симптомов заболевания ребенок образовательную организацию не посещал. После регистрации заболевания менингококковой инфекцией в детском саду проводятся все дополнительные профилактические (противоэпидемические) мероприятия согласно предписанию Роспотребнадзора», — рассказали URA.RU в образовательном учреждении.
Как ранее писало URA.RU, в феврале в Тобольске похоронили четырехлетнюю девочку — воспитанницу детского сада №16 имени Неймышева. Ребенок скончался из-за менингококка. Как отметили в администрации детсада, по состоянию на 16 февраля у других детей признаков заболевания не выявлено.
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