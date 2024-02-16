В США представили новый законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена помощь в виде более 66 млн долларов. Также по новому закону будет усилена охрана на границах Штатов. Об этом говорится в заявлении офиса республиканца Брайана Фитцпатрика.
«Предоставит 66,32 миллиарда долларов только на оборону для Украины, Израиля и Тайваня», — передает РИА Новости информацию из заявления. Отмечается, что закон также предусматривает ужесточение охраны на границах Штатов, чтобы иностранцы не могли въехать в страну. От миграционной службы потребуется высылать их, если у иностранцев не будет разрешения на въезд.
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