В США представили новый законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

США выделит Украине, Израилю и Тайваню свыше 60 млн долларов на оборону

16 февраля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Конгресс США выделит трем странам свыше 60 млн долларов Фото: Official White House / Erin Scott Конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена помощь в виде более 66 млн долларов. Также по новому закону будет усилена охрана на границах Штатов. Об этом говорится в заявлении офиса республиканца Брайана Фитцпатрика. «Предоставит 66,32 миллиарда долларов только на оборону для Украины, Израиля и Тайваня», — передает РИА Новости информацию из заявления. Отмечается, что закон также предусматривает ужесточение охраны на границах Штатов, чтобы иностранцы не могли въехать в страну. От миграционной службы потребуется высылать их, если у иностранцев не будет разрешения на въезд.

Конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена помощь в виде более 66 млн долларов. Также по новому закону будет усилена охрана на границах Штатов. Об этом говорится в заявлении офиса республиканца Брайана Фитцпатрика. «Предоставит 66,32 миллиарда долларов только на оборону для Украины, Израиля и Тайваня», — передает РИА Новости информацию из заявления. Отмечается, что закон также предусматривает ужесточение охраны на границах Штатов, чтобы иностранцы не могли въехать в страну. От миграционной службы потребуется высылать их, если у иностранцев не будет разрешения на въезд.