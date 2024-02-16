Курганский губернатор призвал защитить население от преступлений мигрантов

Губернатор Шумков попросил силовиков защитить население от мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков попросил глав силовых управлений и судов региона защитить население от преступлений мигрантов и их пособников. Об этом сообщила URA.RU рассказали в пресс-службе губернатора.

«Защищать надо наше население, наш народ. По данным УМВД, 84% преступлений, совершаемых мигрантами, связаны с наркотиками. Мы должны обезопасить наше население, наших детей. Это надо жестко пресекать сразу же… И здесь никакого снисхождения, никаких попыток „войти в положение“ быть не должно», — заявил губернатор на закрытой части совещания судей. На этой части мероприятия присутствовали председатель облсуда Андрей Роот и начальники силовых ведомства региона.

Глава региона отметил, что значительная часть преступлений мигрантов и наркотрафик в регионе тесно связаны между собой. Чтобы обезопасить детей, которых вовлекают в схемы распространения запрещенных веществ, силовики должны действовать жестко и наказывать причастных.

Помимо мигрантов, к ответственности стоит привлечь тех, кто пытается договориться о послаблениях для иностранцев с наркотиками. «Все, кто мелькает в коридорах власти и правоохранительных органах с требованиями кого-то освободить, войти в положение, должен привлекаться как пособник совершаемых мигрантами преступлений», — отметил Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор призвал закрывать диаспоры в регионах. Глава региона считает, что есть сообщества, защищающие своих соплеменников, привозящих наркотики в РФ. Такие организации нужно преследовать и исключать из реестра Минюста.