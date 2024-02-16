В центре Тюмени водители встали в вечерние пробки. Скрин

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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Постоять придется на центральных улицах города Фото:

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.

«Тюмень, 17:30. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов.

Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других.

На карте отмечены семь ДТП. Аварии замечены на улицах 2-й Луговой, Республики, Закалужской (сразу две), Федюнинского и других.

Днем в Тюмени образовалась километровая пробка из-за аварии с участием автобуса. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы.

На карте отмечены семь ДТП
На карте отмечены семь ДТП

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В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 17:30. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других. На карте отмечены семь ДТП. Аварии замечены на улицах 2-й Луговой, Республики, Закалужской (сразу две), Федюнинского и других. Днем в Тюмени образовалась километровая пробка из-за аварии с участием автобуса. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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