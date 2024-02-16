Постоять придется на центральных улицах города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.

«Тюмень, 17:30. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов.

Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других.

На карте отмечены семь ДТП. Аварии замечены на улицах 2-й Луговой, Республики, Закалужской (сразу две), Федюнинского и других.

Днем в Тюмени образовалась километровая пробка из-за аварии с участием автобуса. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы.