Челябинский «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, ледовая арена трактор, ла трактор
Челябинский «Трактор» гарантировал себе место в плей-офф Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 16 февраля вышел в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2023—2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» победил во Владивостоке. Команда вышла в плей-офф», — сообщается на сайте лиги.

«Трактор» вышел в плей-офф, одержав в гостях волевую победу на владивостокским «Адмиралом». По ходу матча челябинцы проигрывали 2:0, однако игра закончилась со счетом 3:2 в пользу черно-белых.

«Трактор» становится недосягаемым по очкам для нижнекамского «Нефтехимика» и гарантировал себе место в кубковой восьмерке Восточной конференции. Сейчас челябинцы находятся на шестом месте. Впереди у команды еще четыре матча, по итогам которых определится, какой соперник достанется челябинцам в играх на выбывание. В прошлом сезоне команда в регулярном чемпионате заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ и не играла в плей-офф.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 16 февраля вышел в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2023—2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» победил во Владивостоке. Команда вышла в плей-офф», — сообщается на сайте лиги. «Трактор» вышел в плей-офф, одержав в гостях волевую победу на владивостокским «Адмиралом». По ходу матча челябинцы проигрывали 2:0, однако игра закончилась со счетом 3:2 в пользу черно-белых. «Трактор» становится недосягаемым по очкам для нижнекамского «Нефтехимика» и гарантировал себе место в кубковой восьмерке Восточной конференции. Сейчас челябинцы находятся на шестом месте. Впереди у команды еще четыре матча, по итогам которых определится, какой соперник достанется челябинцам в играх на выбывание. В прошлом сезоне команда в регулярном чемпионате заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ и не играла в плей-офф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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