Челябинский «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

16 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Челябинский «Трактор» гарантировал себе место в плей-офф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 16 февраля вышел в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2023—2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» победил во Владивостоке. Команда вышла в плей-офф», — сообщается на сайте лиги. «Трактор» вышел в плей-офф, одержав в гостях волевую победу на владивостокским «Адмиралом». По ходу матча челябинцы проигрывали 2:0, однако игра закончилась со счетом 3:2 в пользу черно-белых. «Трактор» становится недосягаемым по очкам для нижнекамского «Нефтехимика» и гарантировал себе место в кубковой восьмерке Восточной конференции. Сейчас челябинцы находятся на шестом месте. Впереди у команды еще четыре матча, по итогам которых определится, какой соперник достанется челябинцам в играх на выбывание. В прошлом сезоне команда в регулярном чемпионате заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ и не играла в плей-офф.

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 16 февраля вышел в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2023—2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» победил во Владивостоке. Команда вышла в плей-офф», — сообщается на сайте лиги. «Трактор» вышел в плей-офф, одержав в гостях волевую победу на владивостокским «Адмиралом». По ходу матча челябинцы проигрывали 2:0, однако игра закончилась со счетом 3:2 в пользу черно-белых. «Трактор» становится недосягаемым по очкам для нижнекамского «Нефтехимика» и гарантировал себе место в кубковой восьмерке Восточной конференции. Сейчас челябинцы находятся на шестом месте. Впереди у команды еще четыре матча, по итогам которых определится, какой соперник достанется челябинцам в играх на выбывание. В прошлом сезоне команда в регулярном чемпионате заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ и не играла в плей-офф.