Путин встретился с рабочими индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. Фото, видео

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Конар. Челябинск
Президент придвинул предложенный ему стул поближе к собравшимся Фото:
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В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Во время визита в Челябинск 16 февраля Владимир Путин встретился с рабочими индустриального парка «Станкомаш» (группа «Конар»), представителями других предприятий города и студентами. Также он ознакомился с производством, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Гордость берет от того, насколько классный у нас президент! Пусть у меня вопросов нет, но я точно знаю, что мои коллеги-студенты подготовили вопросы, поэтому они ждут этого момента», — начала общение одна из девушек.

В свою очередь, глава государства назвал тесное сотрудничество вузов, техникумов, училищ и лицеев с производством залогом успеха российской экономики. Он отметил, что антироссийские санкции положительно сказались на росте заказов отечественным предприятиям.

Парк «Станкомаш» — основная площадка промышленной группы «Конар». Предприятие полного цикла производит продукцию для нефтегазового сектора, судостроения, энергетики, промышленного и гражданского строительства. Компания сотрудничает с различными университетами, участвует в проектах «Профессионалитет» и «Инженеры будущего 74».

Рабочий визит главы государства в Челябинск начался днем 16 февраля. До этого Путин, в сопровождении уральского полпреда Владимира Якушева и вице-премьера Дениса Мантурова, побывал на серийном производстве роботов, развернутом на базе ЧКПЗ.

Конар. Челябинск
Фото:
Конар. Челябинск
Фото:
Конар. Челябинск
Фото:
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Во время визита в Челябинск 16 февраля Владимир Путин встретился с рабочими индустриального парка «Станкомаш» (группа «Конар»), представителями других предприятий города и студентами. Также он ознакомился с производством, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Гордость берет от того, насколько классный у нас президент! Пусть у меня вопросов нет, но я точно знаю, что мои коллеги-студенты подготовили вопросы, поэтому они ждут этого момента», — начала общение одна из девушек. В свою очередь, глава государства назвал тесное сотрудничество вузов, техникумов, училищ и лицеев с производством залогом успеха российской экономики. Он отметил, что антироссийские санкции положительно сказались на росте заказов отечественным предприятиям. Парк «Станкомаш» — основная площадка промышленной группы «Конар». Предприятие полного цикла производит продукцию для нефтегазового сектора, судостроения, энергетики, промышленного и гражданского строительства. Компания сотрудничает с различными университетами, участвует в проектах «Профессионалитет» и «Инженеры будущего 74». Рабочий визит главы государства в Челябинск начался днем 16 февраля. До этого Путин, в сопровождении уральского полпреда Владимира Якушева и вице-премьера Дениса Мантурова, побывал на серийном производстве роботов, развернутом на базе ЧКПЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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