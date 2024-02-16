Путин встретился с рабочими индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. Фото, видео

16 февраля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Президент придвинул предложенный ему стул поближе к собравшимся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Во время визита в Челябинск 16 февраля Владимир Путин встретился с рабочими индустриального парка «Станкомаш» (группа «Конар»), представителями других предприятий города и студентами. Также он ознакомился с производством, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Гордость берет от того, насколько классный у нас президент! Пусть у меня вопросов нет, но я точно знаю, что мои коллеги-студенты подготовили вопросы, поэтому они ждут этого момента», — начала общение одна из девушек. В свою очередь, глава государства назвал тесное сотрудничество вузов, техникумов, училищ и лицеев с производством залогом успеха российской экономики. Он отметил, что антироссийские санкции положительно сказались на росте заказов отечественным предприятиям. Парк «Станкомаш» — основная площадка промышленной группы «Конар». Предприятие полного цикла производит продукцию для нефтегазового сектора, судостроения, энергетики, промышленного и гражданского строительства. Компания сотрудничает с различными университетами, участвует в проектах «Профессионалитет» и «Инженеры будущего 74». Рабочий визит главы государства в Челябинск начался днем 16 февраля. До этого Путин, в сопровождении уральского полпреда Владимира Якушева и вице-премьера Дениса Мантурова, побывал на серийном производстве роботов, развернутом на базе ЧКПЗ. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время визита в Челябинск 16 февраля Владимир Путин встретился с рабочими индустриального парка «Станкомаш» (группа «Конар»), представителями других предприятий города и студентами. Также он ознакомился с производством, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Гордость берет от того, насколько классный у нас президент! Пусть у меня вопросов нет, но я точно знаю, что мои коллеги-студенты подготовили вопросы, поэтому они ждут этого момента», — начала общение одна из девушек. В свою очередь, глава государства назвал тесное сотрудничество вузов, техникумов, училищ и лицеев с производством залогом успеха российской экономики. Он отметил, что антироссийские санкции положительно сказались на росте заказов отечественным предприятиям. Парк «Станкомаш» — основная площадка промышленной группы «Конар». Предприятие полного цикла производит продукцию для нефтегазового сектора, судостроения, энергетики, промышленного и гражданского строительства. Компания сотрудничает с различными университетами, участвует в проектах «Профессионалитет» и «Инженеры будущего 74». Рабочий визит главы государства в Челябинск начался днем 16 февраля. До этого Путин, в сопровождении уральского полпреда Владимира Якушева и вице-премьера Дениса Мантурова, побывал на серийном производстве роботов, развернутом на базе ЧКПЗ.