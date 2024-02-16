Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных

По словам Путина, для бывших заключенных важна профподготовка
Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие заключенные должны иметь возможность на профподготовку. Это нужно для их развития в жизни. Об этом он заявил во время общения с рабочими на заводе «КОНАР» в Челябинске.
«Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее», — заявил Путин в Челябинске. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент добавил, что после профподготовки заключенные получат хорошие профессии и перспективы развития.
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