Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
По словам Путина, для бывших заключенных важна профподготовка Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие заключенные должны иметь возможность на профподготовку. Это нужно для их развития в жизни. Об этом он заявил во время общения с рабочими на заводе «КОНАР» в Челябинске.

«Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее», — заявил Путин в Челябинске. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент добавил, что после профподготовки заключенные получат хорошие профессии и перспективы развития.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие заключенные должны иметь возможность на профподготовку. Это нужно для их развития в жизни. Об этом он заявил во время общения с рабочими на заводе «КОНАР» в Челябинске. «Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее», — заявил Путин в Челябинске. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент добавил, что после профподготовки заключенные получат хорошие профессии и перспективы развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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