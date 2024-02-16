Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных

16 февраля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

По словам Путина, для бывших заключенных важна профподготовка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие заключенные должны иметь возможность на профподготовку. Это нужно для их развития в жизни. Об этом он заявил во время общения с рабочими на заводе «КОНАР» в Челябинске. «Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее», — заявил Путин в Челябинске. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент добавил, что после профподготовки заключенные получат хорошие профессии и перспективы развития.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие заключенные должны иметь возможность на профподготовку. Это нужно для их развития в жизни. Об этом он заявил во время общения с рабочими на заводе «КОНАР» в Челябинске. «Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее», — заявил Путин в Челябинске. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент добавил, что после профподготовки заключенные получат хорошие профессии и перспективы развития.