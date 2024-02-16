Путин рассказал, как санкции повлияли на развитие промышленности в РФ

Путин: санкции Запада дали толчок для развития промышленности РФ

16 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что санкции Запада положительно повлияли на Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Западные санкции против России положительно повлияли на развитие промышленности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске. «Если бы не было ограничений со стороны стран Запада, наверное, не было бы такого количество заказов. Мы не приобрели бы тогда те компетенции, которые сейчас активно применяются и масштабируются по разным направлениям. Это здорово», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого президент заявил, что тесное сотрудничество вузов и техникумов в подготовке кадров должно стать залогом успеха экономики РФ. Рабочий визит Путина в Челябинск начался днем 16 февраля. Фотографии и видео со встречи — в материале URA.RU.

Западные санкции против России положительно повлияли на развитие промышленности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске. «Если бы не было ограничений со стороны стран Запада, наверное, не было бы такого количество заказов. Мы не приобрели бы тогда те компетенции, которые сейчас активно применяются и масштабируются по разным направлениям. Это здорово», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого президент заявил, что тесное сотрудничество вузов и техникумов в подготовке кадров должно стать залогом успеха экономики РФ. Рабочий визит Путина в Челябинск начался днем 16 февраля. Фотографии и видео со встречи — в материале URA.RU.