В Тюмени мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» приставал к ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывеска магазина "Красное&Белое". Екатеринбург, красное белое, алкогольный магазин
Жительница Тюмени обвинила сотрудника магазина в излишнем внимании к своей дочери Фото:

В Тюмени один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» приставал к 13-летней посетительнице магазина. Об этом со ссылкой на слова матери ребенка сообщает telegram-канал «Многонационал». Женщина также записала видеообращение, в котором рассказала об обстоятельствах инцидента.

«13 февраля 2024 года в период времени с 20:30 до 21:00 на мою старшую несовершеннолетнюю дочь было совершено нападение трудовым мигрантом из Средней Азии. По данному факту мною было написано заявление в полицию. Затем мое заявление было передано в Следственный комитет по Ленинскому району Тюмени», — сообщает женщина на кадрах видеозаписи, опубликованной telegram-каналом «Многонационал».

По словам тюменки, 13 февраля ее дочь пошла в магазин «Красное&Белое». После того как она сделала покупки и вышла оттуда, за ней увязался продавец торговой точки и начал приставать. Девочка сказала ему, что ей 13 лет и она учится в школе. Однако несмотря на это, мужчина начал ее целовать. Несовершеннолетняя оттолкнула его и убежала к матери на работу и рассказала ей о произошедшем. Тюменка пришла в магазин, где в ходе разговора кассир признался в содеянном. После этого, по словам женщины, мужчина был задержан и доставлен в местный отдел СК. Однако после допроса он был отпущен под подписку о невыезде.

В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес сети «Красное&Белое». Ответы на них ожидаются.

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В Тюмени один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» приставал к 13-летней посетительнице магазина. Об этом со ссылкой на слова матери ребенка сообщает telegram-канал «Многонационал». Женщина также записала видеообращение, в котором рассказала об обстоятельствах инцидента. «13 февраля 2024 года в период времени с 20:30 до 21:00 на мою старшую несовершеннолетнюю дочь было совершено нападение трудовым мигрантом из Средней Азии. По данному факту мною было написано заявление в полицию. Затем мое заявление было передано в Следственный комитет по Ленинскому району Тюмени», — сообщает женщина на кадрах видеозаписи, опубликованной telegram-каналом «Многонационал». По словам тюменки, 13 февраля ее дочь пошла в магазин «Красное&Белое». После того как она сделала покупки и вышла оттуда, за ней увязался продавец торговой точки и начал приставать. Девочка сказала ему, что ей 13 лет и она учится в школе. Однако несмотря на это, мужчина начал ее целовать. Несовершеннолетняя оттолкнула его и убежала к матери на работу и рассказала ей о произошедшем. Тюменка пришла в магазин, где в ходе разговора кассир признался в содеянном. После этого, по словам женщины, мужчина был задержан и доставлен в местный отдел СК. Однако после допроса он был отпущен под подписку о невыезде. В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес сети «Красное&Белое». Ответы на них ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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