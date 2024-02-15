15 февраля 2024

В «Столото» раскрыли сумму, которую получит победитель из Перми

Пермяк, выигравший 17 млн рублей, получит на руки сумму на 2 млн рублей меньше
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, карман
У победителя вычтут налог — 2,4 млн рублей Фото:

Пермяк, выигравший в лотерею 17,2 млн рублей, после вычета налогов получит 14,7 млн рублей. Такую сумму озвучили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Налог на выигрыш в 17 249 937 рублей составит 2 487 491 рубль. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 14 762 446 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Налог победителю придется заплатить, потому что выигрыш в лотерею приравнивается к обычным доходам. При этом суммы меньше 4 тысяч рублей налогом не облагаются. С выигрышей от 4 тысяч до 5 млн рублей нужно отдавать государству 13% от всей суммы. А с 1 января 2021 года ввели дополнительный вычет. Если приз больше 5 млн рублей, с суммы будет взят налог в размере 15%. В пресс-службе «Столото» отметили, что они сами заплатят налог, победителю не стоит об этом беспокоиться.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края выиграл в лотерее 17 миллионов рублей. Удачу прикамцу принес билет, купленный в мобильном приложении «Столото».

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Пермяк, выигравший в лотерею 17,2 млн рублей, после вычета налогов получит 14,7 млн рублей. Такую сумму озвучили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Налог на выигрыш в 17 249 937 рублей составит 2 487 491 рубль. Сумма, которую получит победитель, за вычетом налога составит 14 762 446 рублей», — рассказали в пресс-службе. Налог победителю придется заплатить, потому что выигрыш в лотерею приравнивается к обычным доходам. При этом суммы меньше 4 тысяч рублей налогом не облагаются. С выигрышей от 4 тысяч до 5 млн рублей нужно отдавать государству 13% от всей суммы. А с 1 января 2021 года ввели дополнительный вычет. Если приз больше 5 млн рублей, с суммы будет взят налог в размере 15%. В пресс-службе «Столото» отметили, что они сами заплатят налог, победителю не стоит об этом беспокоиться. Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края выиграл в лотерее 17 миллионов рублей. Удачу прикамцу принес билет, купленный в мобильном приложении «Столото».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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