Путин анонсировал повышение президентской и правительственной стипендий

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Конар. Челябинск
Путин заявил, что президентская стипендия скоро будет повышена Фото:

Глава РФ Владимир Путин сообщил о повышении правительственной и президентской стипендии для студентов. Об это он заявил на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области.

«Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены», — заявил Путин на встрече. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для аспирантов и адъюнктов появится стипендия по научной деятельности. Ее размер составит 75 тысяч рублей.

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Глава РФ Владимир Путин сообщил о повышении правительственной и президентской стипендии для студентов. Об это он заявил на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области. «Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены», — заявил Путин на встрече. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для аспирантов и адъюнктов появится стипендия по научной деятельности. Ее размер составит 75 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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