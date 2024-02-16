Путин анонсировал повышение президентской и правительственной стипендий

Путин заявил, что президентская стипендия скоро будет повышена
Глава РФ Владимир Путин сообщил о повышении правительственной и президентской стипендии для студентов. Об это он заявил на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области.
«Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены», — заявил Путин на встрече. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для аспирантов и адъюнктов появится стипендия по научной деятельности. Ее размер составит 75 тысяч рублей.
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