Путин анонсировал повышение президентской и правительственной стипендий

16 февраля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что президентская стипендия скоро будет повышена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава РФ Владимир Путин сообщил о повышении правительственной и президентской стипендии для студентов. Об это он заявил на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области. «Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены», — заявил Путин на встрече. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для аспирантов и адъюнктов появится стипендия по научной деятельности. Ее размер составит 75 тысяч рублей.

Глава РФ Владимир Путин сообщил о повышении правительственной и президентской стипендии для студентов. Об это он заявил на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области. «Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены», — заявил Путин на встрече. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для аспирантов и адъюнктов появится стипендия по научной деятельности. Ее размер составит 75 тысяч рублей.