Мошенники завели фейковые аккаунты от имени губернатора ХМАО

16 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Мошенники пишут югорчанам с фейковых аккаунтов от имени губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники вновь завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Об этом Наталья Комарова написала в своем telegram-канале. «Уважаемые югорчане. Призываю вас быть внимательными. В мессенджерах „Телеграм“ и WhatsApp вновь появились фейковые аккаунты, с которых рассылаются сообщения от моего имени», — написала Наталья Комарова. Губернатор посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации. Ранее мошенники уже пытались писать местным жителям от имени губернатора Комаровой с фейкового аккаунта. Она также посоветовала югорчанам не реагировать на сообщения.

Мошенники вновь завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Об этом Наталья Комарова написала в своем telegram-канале. «Уважаемые югорчане. Призываю вас быть внимательными. В мессенджерах „Телеграм“ и WhatsApp вновь появились фейковые аккаунты, с которых рассылаются сообщения от моего имени», — написала Наталья Комарова. Губернатор посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации. Ранее мошенники уже пытались писать местным жителям от имени губернатора Комаровой с фейкового аккаунта. Она также посоветовала югорчанам не реагировать на сообщения.