Мошенники завели фейковые аккаунты от имени губернатора ХМАО

Мошенники вновь завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Об этом Наталья Комарова написала в своем telegram-канале.
«Уважаемые югорчане. Призываю вас быть внимательными. В мессенджерах „Телеграм“ и WhatsApp вновь появились фейковые аккаунты, с которых рассылаются сообщения от моего имени», — написала Наталья Комарова. Губернатор посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.
Ранее мошенники уже пытались писать местным жителям от имени губернатора Комаровой с фейкового аккаунта. Она также посоветовала югорчанам не реагировать на сообщения.
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