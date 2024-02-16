Мошенники завели фейковые аккаунты от имени губернатора ХМАО

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Мошенники пишут югорчанам с фейковых аккаунтов от имени губернатора Фото:

Мошенники вновь завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Об этом Наталья Комарова написала в своем telegram-канале.

«Уважаемые югорчане. Призываю вас быть внимательными. В мессенджерах „Телеграм“ и WhatsApp вновь появились фейковые аккаунты, с которых рассылаются сообщения от моего имени», — написала Наталья Комарова. Губернатор посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.

Ранее мошенники уже пытались писать местным жителям от имени губернатора Комаровой с фейкового аккаунта. Она также посоветовала югорчанам не реагировать на сообщения.

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Мошенники вновь завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Об этом Наталья Комарова написала в своем telegram-канале. «Уважаемые югорчане. Призываю вас быть внимательными. В мессенджерах „Телеграм“ и WhatsApp вновь появились фейковые аккаунты, с которых рассылаются сообщения от моего имени», — написала Наталья Комарова. Губернатор посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации. Ранее мошенники уже пытались писать местным жителям от имени губернатора Комаровой с фейкового аккаунта. Она также посоветовала югорчанам не реагировать на сообщения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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