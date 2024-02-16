Путин рассказал о работе над импортозамещением

По словам Путина, отрасль машиностроения успешно справляется с импортозамещением
Президент РФ Владимир Путин назвал машиностроение и легкую промышленность самыми успешными в импортозамещении. Таким мнением он поделился во время совещания по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ.
«Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, которые успешно работают над импортозамещением», — заявил Путин на совещании. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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