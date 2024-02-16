Путин рассказал о работе над импортозамещением

Путин: над импортозамещением успешно работают машиностроение и легпром
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Конар. Челябинск
По словам Путина, отрасль машиностроения успешно справляется с импортозамещением Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал машиностроение и легкую промышленность самыми успешными в импортозамещении. Таким мнением он поделился во время совещания по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ.

«Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, которые успешно работают над импортозамещением», — заявил Путин на совещании. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин назвал машиностроение и легкую промышленность самыми успешными в импортозамещении. Таким мнением он поделился во время совещания по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ. «Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, которые успешно работают над импортозамещением», — заявил Путин на совещании. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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