Путин рассказал о работе над импортозамещением

Путин: над импортозамещением успешно работают машиностроение и легпром

16 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

По словам Путина, отрасль машиностроения успешно справляется с импортозамещением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал машиностроение и легкую промышленность самыми успешными в импортозамещении. Таким мнением он поделился во время совещания по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ. «Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, которые успешно работают над импортозамещением», — заявил Путин на совещании. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин назвал машиностроение и легкую промышленность самыми успешными в импортозамещении. Таким мнением он поделился во время совещания по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ. «Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, которые успешно работают над импортозамещением», — заявил Путин на совещании. Его слова передает корреспондент URA.RU.