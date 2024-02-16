Под Тюменью ограничили движение из-за смертельного ДТП

Авария произошла с участием фуры и легкового автомобиля
Под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб.
«Автомобиль „Форд Фокус“ и большегруз столкнулись на 113-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Движение частично ограничено и осуществляется в реверсивном движении», — говорится в сообщении УГИББ региона.
В аварии погиб 30-летний водитель легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.
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