Под Тюменью ограничили движение из-за смертельного ДТП

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Авария произошла с участием фуры и легкового автомобиля Фото:

Под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб.

«Автомобиль „Форд Фокус“ и большегруз столкнулись на 113-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Движение частично ограничено и осуществляется в реверсивном движении», — говорится в сообщении УГИББ региона.

В аварии погиб 30-летний водитель легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб. «Автомобиль „Форд Фокус“ и большегруз столкнулись на 113-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Движение частично ограничено и осуществляется в реверсивном движении», — говорится в сообщении УГИББ региона. В аварии погиб 30-летний водитель легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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