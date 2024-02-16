Под Тюменью ограничили движение из-за смертельного ДТП

16 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Авария произошла с участием фуры и легкового автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU Под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб. «Автомобиль „Форд Фокус“ и большегруз столкнулись на 113-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Движение частично ограничено и осуществляется в реверсивном движении», — говорится в сообщении УГИББ региона. В аварии погиб 30-летний водитель легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

Под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб. «Автомобиль „Форд Фокус“ и большегруз столкнулись на 113-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Движение частично ограничено и осуществляется в реверсивном движении», — говорится в сообщении УГИББ региона. В аварии погиб 30-летний водитель легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.