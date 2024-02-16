Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал школьникам из Шатровского округа о госслужбе и сделал селфи с молодыми гостями правительства. Об этом информирует личный telegram-канал политика.
«Сегодня в рамках образовательного тура встретились и пообщались с ребятами из Шатровского округа… Говорили о востребованных сегодня профессиях, про государственную службу», — сообщил своим подписчикам Алексеев. На память он сделал селфи с шатровскими школьниками.
Встреча прошла в здании правительства области в рамках образовательного тура. Алексеев рассказал ребятам, что госслужащему важно работать в команде, поскольку это ответственное и непростое занятие. От качества работы чиновника зависят местные жители, отметил первый замгубернатора.
Юные посетители задали вопросы заместителю главы области. По признанию Алексеева, встреча получилась интересной и живой.
Первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев сделал селфи со школьниками
фото: https://t.me/alekseev_andrey45
Курганский политик рассказал школьникам о госслужбе
фото: https://t.me/alekseev_andrey45
Школьники из Шатрово приехали в правительство в рамках образовательного тура
фото: https://t.me/alekseev_andrey45
Курганский замгубернатора признался, что встреча со школьниками получилось живой
Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал школьникам из Шатровского округа о госслужбе и сделал селфи с молодыми гостями правительства. Об этом информирует личный telegram-канал политика. «Сегодня в рамках образовательного тура встретились и пообщались с ребятами из Шатровского округа… Говорили о востребованных сегодня профессиях, про государственную службу», — сообщил своим подписчикам Алексеев. На память он сделал селфи с шатровскими школьниками. Встреча прошла в здании правительства области в рамках образовательного тура. Алексеев рассказал ребятам, что госслужащему важно работать в команде, поскольку это ответственное и непростое занятие. От качества работы чиновника зависят местные жители, отметил первый замгубернатора. Юные посетители задали вопросы заместителю главы области. По признанию Алексеева, встреча получилась интересной и живой.