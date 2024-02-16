Первый замгубернатора Алексеев сделал селфи с курганскими школьниками. Фото

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Визит Силуанова. Курган, алексеев андрей
Курганский замгубернатора провел встречу со школьниками Фото:

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал школьникам из Шатровского округа о госслужбе и сделал селфи с молодыми гостями правительства. Об этом информирует личный telegram-канал политика.

«Сегодня в рамках образовательного тура встретились и пообщались с ребятами из Шатровского округа… Говорили о востребованных сегодня профессиях, про государственную службу», — сообщил своим подписчикам Алексеев. На память он сделал селфи с шатровскими школьниками.

Встреча прошла в здании правительства области в рамках образовательного тура. Алексеев рассказал ребятам, что госслужащему важно работать в команде, поскольку это ответственное и непростое занятие. От качества работы чиновника зависят местные жители, отметил первый замгубернатора.

Юные посетители задали вопросы заместителю главы области. По признанию Алексеева, встреча получилась интересной и живой.

Первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев сделал селфи со школьниками
Первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев сделал селфи со школьниками
Курганский политик рассказал школьникам о госслужбе
Курганский политик рассказал школьникам о госслужбе
Школьники из Шатрово приехали в правительство в рамках образовательного тура
Школьники из Шатрово приехали в правительство в рамках образовательного тура
Курганский замгубернатора признался, что встреча со школьниками получилось живой
Курганский замгубернатора признался, что встреча со школьниками получилось живой

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Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев рассказал школьникам из Шатровского округа о госслужбе и сделал селфи с молодыми гостями правительства. Об этом информирует личный telegram-канал политика. «Сегодня в рамках образовательного тура встретились и пообщались с ребятами из Шатровского округа… Говорили о востребованных сегодня профессиях, про государственную службу», — сообщил своим подписчикам Алексеев. На память он сделал селфи с шатровскими школьниками. Встреча прошла в здании правительства области в рамках образовательного тура. Алексеев рассказал ребятам, что госслужащему важно работать в команде, поскольку это ответственное и непростое занятие. От качества работы чиновника зависят местные жители, отметил первый замгубернатора. Юные посетители задали вопросы заместителю главы области. По признанию Алексеева, встреча получилась интересной и живой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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