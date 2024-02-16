Красноярский депутат, назвавший контрактников бомжами и алкоголиками, собрался на СВО

Красноярский депутат Дюков собрался на СВО после высказываний о контрактниках

16 февраля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Вячеслав Дюков попросил освободить его от полномочий после критики участников СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков решил отправиться в зону спецоперации. Об этом рассказал сам Дюков. До этого он назвал контрактников бомжами и алкоголиками, а после извинился. «В связи с моим убытием в зону проведения СВО на неопределенный срок прошу освободить меня от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского Совета депутатов», — заявил Вячеслав Дюков. Оно размещено на странице в соцсети «Вконтакте» на имя представителя горсовета. До этого Дюков в ходе заседания депутатской комиссии оскорбил участников спецоперации. Он заявил, что за последний год в число контрактников попали в основном алкоголики, бомжи, «бичи» и «зэки», передает портал NGS24.RU. Позже Дюков извинился. По его словам, он сделал недопустимое высказывание. Председатель красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина призвала собрать комиссию по депутатской этике. По ее словам, она долгое время знакома с Дюковым и знает его патриотическую позицию, однако его высказывания были неуместны. Об этом Фирюлина написала на своей странице в соцсети « ВКонтакте ».

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков решил отправиться в зону спецоперации. Об этом рассказал сам Дюков. До этого он назвал контрактников бомжами и алкоголиками, а после извинился. «В связи с моим убытием в зону проведения СВО на неопределенный срок прошу освободить меня от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского Совета депутатов», — заявил Вячеслав Дюков. Оно размещено на странице в соцсети «Вконтакте» на имя представителя горсовета. До этого Дюков в ходе заседания депутатской комиссии оскорбил участников спецоперации. Он заявил, что за последний год в число контрактников попали в основном алкоголики, бомжи, «бичи» и «зэки», передает портал NGS24.RU. Позже Дюков извинился. По его словам, он сделал недопустимое высказывание. Председатель красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина призвала собрать комиссию по депутатской этике. По ее словам, она долгое время знакома с Дюковым и знает его патриотическую позицию, однако его высказывания были неуместны. Об этом Фирюлина написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».