В Екатеринбурге двое парней брызнули в лицо кондуктора из перцового баллончика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидание автобуса в Академическом районе. Екатеринбург, зима, автобус, общественный транспорт, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Нападавшие сразу скрылись с места происшествия (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Сообщения об этом появились в мессенджере Telegram.

«Все случилось вечером на площади 1-й Пятилетки (район Уралмаш). Два парня выбежали из маршрутки, за ними погнался кондуктор, за что получил в лицо перцовым баллончиком», — передает слова очевидца «КП-Екатеринбург». Прохожие и пассажиры автобуса помогли пострадавшему промыть глаза, пока к нему ехала скорая помощь.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Сообщения об этом появились в мессенджере Telegram. «Все случилось вечером на площади 1-й Пятилетки (район Уралмаш). Два парня выбежали из маршрутки, за ними погнался кондуктор, за что получил в лицо перцовым баллончиком», — передает слова очевидца «КП-Екатеринбург». Прохожие и пассажиры автобуса помогли пострадавшему промыть глаза, пока к нему ехала скорая помощь. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...