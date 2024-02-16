В Екатеринбурге двое парней брызнули в лицо кондуктора из перцового баллончика

16 февраля 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Нападавшие сразу скрылись с места происшествия (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Сообщения об этом появились в мессенджере Telegram. «Все случилось вечером на площади 1-й Пятилетки (район Уралмаш). Два парня выбежали из маршрутки, за ними погнался кондуктор, за что получил в лицо перцовым баллончиком», — передает слова очевидца «КП-Екатеринбург». Прохожие и пассажиры автобуса помогли пострадавшему промыть глаза, пока к нему ехала скорая помощь. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Сообщения об этом появились в мессенджере Telegram. «Все случилось вечером на площади 1-й Пятилетки (район Уралмаш). Два парня выбежали из маршрутки, за ними погнался кондуктор, за что получил в лицо перцовым баллончиком», — передает слова очевидца «КП-Екатеринбург». Прохожие и пассажиры автобуса помогли пострадавшему промыть глаза, пока к нему ехала скорая помощь. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному инциденту в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.