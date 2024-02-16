Куда отправятся школьники на летних каникулах в ХМАО

Школьники из ХМАО на летние каникулы отправятся в Краснодарский край и Башкирию

17 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Школьники из ХМАО смогут поехать в лагеря Краснодарского края за счет регионально бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На летние каникулы школьники Ханты-Мансийского автономного округа отправятся в детские лагеря Краснодарского края, Республики Башкортостан, Свердловской и Новосибирской областей. Муниципалитеты региона предоставляют путевки детям от 6 до 17 лет. Информация о направлениях и количестве путевок размещена на административных сайтах городов ХМАО. «Детям, обучающимся в городе Ханты-Мансийске, в каникулярный период 2024 года предоставляется 95 путевок в оздоровительный лагерь Краснодарского края, 144 путевки в Республику Башкортостан и 60 в Республику Алтай», — сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска. При этом сами путевки приобретаются за счет окружного бюджета, а родители оплачивают стоимость проезда ребенка к месту отдыха и обратно. Школьникам Сургута предлагают отправиться на каникулы в детские лагеря Краснодарского края, в том числе в Туапсинский район, Анапу и Геленджик. На это направление городские власти выделили 912 путевок. В лагеря Республики Башкортостан сможет поехать 300 детей. Также школьники смогут отдохнуть в Новосибирской, Тюменской и Свердловской областях. Администрация Нижневартовска также предоставит путевки в детские лагеря за пределами Югры для школьников от 6 до 17 лет. «Планируется приобрести более 1600 путевок в оздоровительные организации Краснодарского края, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областей», — сообщили корреспонденту в мэрии города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На летние каникулы школьники Ханты-Мансийского автономного округа отправятся в детские лагеря Краснодарского края, Республики Башкортостан, Свердловской и Новосибирской областей. Муниципалитеты региона предоставляют путевки детям от 6 до 17 лет. Информация о направлениях и количестве путевок размещена на административных сайтах городов ХМАО. «Детям, обучающимся в городе Ханты-Мансийске, в каникулярный период 2024 года предоставляется 95 путевок в оздоровительный лагерь Краснодарского края, 144 путевки в Республику Башкортостан и 60 в Республику Алтай», — сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска. При этом сами путевки приобретаются за счет окружного бюджета, а родители оплачивают стоимость проезда ребенка к месту отдыха и обратно. Школьникам Сургута предлагают отправиться на каникулы в детские лагеря Краснодарского края, в том числе в Туапсинский район, Анапу и Геленджик. На это направление городские власти выделили 912 путевок. В лагеря Республики Башкортостан сможет поехать 300 детей. Также школьники смогут отдохнуть в Новосибирской, Тюменской и Свердловской областях. Администрация Нижневартовска также предоставит путевки в детские лагеря за пределами Югры для школьников от 6 до 17 лет. «Планируется приобрести более 1600 путевок в оздоровительные организации Краснодарского края, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областей», — сообщили корреспонденту в мэрии города.