Отлетевшее от фуры колесо сбило двух свердловчан на трассе. Фото

16 февраля 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Водитель не сразу заметил отсутствие колеса Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля, они госпитализированы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем МАЗ, двигаясь в направлении Нижнего Тагила, не обеспечил контроль технического состояния своего автомобиля и допустил отсоединение заднего левого колеса, вследствие чего колесо отлетело в стоящих на обочине около автомобиля двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства. Двух пострадавших доставили в Невьянскую центральную городскую больницу. Раненая женщина находится в реанимационном отделении. Водитель пояснил инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями и за нечитаемые номера. Установлены, что пострадавшие остановились на трассе и вышли из машин, чтобы помочь водителю, попавшему в другое ДТП. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5648)

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля, они госпитализированы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем МАЗ, двигаясь в направлении Нижнего Тагила, не обеспечил контроль технического состояния своего автомобиля и допустил отсоединение заднего левого колеса, вследствие чего колесо отлетело в стоящих на обочине около автомобиля двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства. Двух пострадавших доставили в Невьянскую центральную городскую больницу. Раненая женщина находится в реанимационном отделении. Водитель пояснил инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями и за нечитаемые номера. Установлены, что пострадавшие остановились на трассе и вышли из машин, чтобы помочь водителю, попавшему в другое ДТП.