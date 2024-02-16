Отлетевшее от фуры колесо сбило двух свердловчан на трассе. Фото

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Водитель не сразу заметил отсутствие колеса Фото:

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля, они госпитализированы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель, управляя автомобилем МАЗ, двигаясь в направлении Нижнего Тагила, не обеспечил контроль технического состояния своего автомобиля и допустил отсоединение заднего левого колеса, вследствие чего колесо отлетело в стоящих на обочине около автомобиля двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства. Двух пострадавших доставили в Невьянскую центральную городскую больницу. Раненая женщина находится в реанимационном отделении.

Водитель пояснил инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями и за нечитаемые номера. Установлены, что пострадавшие остановились на трассе и вышли из машин, чтобы помочь водителю, попавшему в другое ДТП.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля, они госпитализированы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем МАЗ, двигаясь в направлении Нижнего Тагила, не обеспечил контроль технического состояния своего автомобиля и допустил отсоединение заднего левого колеса, вследствие чего колесо отлетело в стоящих на обочине около автомобиля двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства. Двух пострадавших доставили в Невьянскую центральную городскую больницу. Раненая женщина находится в реанимационном отделении. Водитель пояснил инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями и за нечитаемые номера. Установлены, что пострадавшие остановились на трассе и вышли из машин, чтобы помочь водителю, попавшему в другое ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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