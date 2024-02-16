На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов днем 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля, они госпитализированы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель, управляя автомобилем МАЗ, двигаясь в направлении Нижнего Тагила, не обеспечил контроль технического состояния своего автомобиля и допустил отсоединение заднего левого колеса, вследствие чего колесо отлетело в стоящих на обочине около автомобиля двух пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства. Двух пострадавших доставили в Невьянскую центральную городскую больницу. Раненая женщина находится в реанимационном отделении.
Водитель пояснил инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями и за нечитаемые номера. Установлены, что пострадавшие остановились на трассе и вышли из машин, чтобы помочь водителю, попавшему в другое ДТП.
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