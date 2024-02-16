На тюменской «трассе смерти» в ДТП пострадал человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Тобольском на 250-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за ДТП частично ограничено движение. Там столкнулись «Тойота» и большегруз «Скания», 46-летний водитель легковушки ранен. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«На трассе под Тобольском движение частично ограничено из-за ДТП. „Тойота“ и большегруз „Скания“ столкнулись на 250-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В ДТП ранен 46-летний водитель „Тойоты“», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение. Обстоятельства инцидента выясняются.

Это не первый за день подобный случай в Тюменской области. Ранее под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб.

«Тойота» после ДТП на трассе смерти Фото: ГИБДД Тюменской области