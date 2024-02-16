На тюменской «трассе смерти» из-за ДТП ограничили движение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, дорожный затор, госавтоинспекция, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, гибдд, доставка грузов, инспектор дпс, трасса, полицейский, большегрузный транспорт
На тюменской «трассе смерти» в ДТП пострадал человек Фото:

Под Тобольском на 250-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за ДТП частично ограничено движение. Там столкнулись «Тойота» и большегруз «Скания», 46-летний водитель легковушки ранен. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«На трассе под Тобольском движение частично ограничено из-за ДТП. „Тойота“ и большегруз „Скания“ столкнулись на 250-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В ДТП ранен 46-летний водитель „Тойоты“», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение. Обстоятельства инцидента выясняются.

Это не первый за день подобный случай в Тюменской области. Ранее под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб.

«Тойота» после ДТП на трассе смерти
«Тойота» после ДТП на трассе смерти
Фото:
Большегруз «Скания» после ДТП на «трассе смерти»
Большегруз «Скания» после ДТП на «трассе смерти»
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Тобольском на 250-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за ДТП частично ограничено движение. Там столкнулись «Тойота» и большегруз «Скания», 46-летний водитель легковушки ранен. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «На трассе под Тобольском движение частично ограничено из-за ДТП. „Тойота“ и большегруз „Скания“ столкнулись на 250-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В ДТП ранен 46-летний водитель „Тойоты“», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение. Обстоятельства инцидента выясняются. Это не первый за день подобный случай в Тюменской области. Ранее под Тюменью частично ограничили движение из-за смертельного ДТП. На трассе Тюмень — Курган столкнулись легковой автомобиль и фура, водитель первого автомобиля погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...