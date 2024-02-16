16 февраля 2024

Олега Тинькова и Никиту Кукушина признали иноагентами

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Олег Тиньков одним из первых выступал против СВО, указано на сайте Минюста РФ Фото:

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, а также российского актера театра и кино Никиту Кукушкина. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«16 февраля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев, Н.А. Кукушкин, А.А. Наринская, Ю.В. Синеокая, О.Ю. Тиньков», — говорится на сайте Минюста РФ. Указывается, что Олег Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А Никита Кукушкин участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом.

По данным ведомства, журналист Анна Наринская вела пропаганду ЛГБТ-отношений в России, а правозащитник Аслан Арцуев и философ Юлия Синеокая распространяли недостоверную информацию об органах власти. Все пять вновь признанных иноагентов проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине.

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Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, а также российского актера театра и кино Никиту Кукушкина. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «16 февраля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев, Н.А. Кукушкин, А.А. Наринская, Ю.В. Синеокая, О.Ю. Тиньков», — говорится на сайте Минюста РФ. Указывается, что Олег Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А Никита Кукушкин участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. По данным ведомства, журналист Анна Наринская вела пропаганду ЛГБТ-отношений в России, а правозащитник Аслан Арцуев и философ Юлия Синеокая распространяли недостоверную информацию об органах власти. Все пять вновь признанных иноагентов проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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