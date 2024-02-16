Олега Тинькова и Никиту Кукушина признали иноагентами

16 февраля 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Олег Тиньков одним из первых выступал против СВО, указано на сайте Минюста РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, а также российского актера театра и кино Никиту Кукушкина. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «16 февраля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев, Н.А. Кукушкин, А.А. Наринская, Ю.В. Синеокая, О.Ю. Тиньков», — говорится на сайте Минюста РФ. Указывается, что Олег Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А Никита Кукушкин участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. По данным ведомства, журналист Анна Наринская вела пропаганду ЛГБТ-отношений в России, а правозащитник Аслан Арцуев и философ Юлия Синеокая распространяли недостоверную информацию об органах власти. Все пять вновь признанных иноагентов проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине.

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, а также российского актера театра и кино Никиту Кукушкина. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. «16 февраля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев, Н.А. Кукушкин, А.А. Наринская, Ю.В. Синеокая, О.Ю. Тиньков», — говорится на сайте Минюста РФ. Указывается, что Олег Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. А Никита Кукушкин участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. По данным ведомства, журналист Анна Наринская вела пропаганду ЛГБТ-отношений в России, а правозащитник Аслан Арцуев и философ Юлия Синеокая распространяли недостоверную информацию об органах власти. Все пять вновь признанных иноагентов проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине.