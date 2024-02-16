Армия и оружие Германия заявила о новых поставках бронетехники ВСУ 17 февраля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 + Германия поставит на Украину 40 разведывательных дронов Vector Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия за прошедшую неделю поставила Киеву большое количество бронетехники, заявив, что на стадии подготовки к передаче находиться еще немалая часть. Эти данные следуют из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. Киеву поставят 18 бронетранспортеров, около четырех тысяч артиллерийских боеприпасов 155 калибра, трех бронемашин для разминирования Wisent, инженерного танка Dachs, девяти минных тралов, нескольких десятков разведывательных БПЛА, указано на сайте правительства ФРГ. Кроме этого Украине поставят системы ПВО и гаубицы. Правительство Германии заявило, что в помощь Киеву войдут девять инженерных танков Dachs и 40 разведывательных дронов Vector. Суммарно ФРГ поставит свыше 120 тысяч боеприпасов. Германия подписала соглашение о гарантиях безопасности с Украиной в защите ее энергетической и другой критической инфраструктуры. Обязательства будут распространяться и на область кибербезопасности. Берлин предоставит техническую поддержку и обеспечит доступ украинским специалистам к соответствующим международным программам, передает MK.RU. Германия за прошедшую неделю поставила Киеву большое количество бронетехники, заявив, что на стадии подготовки к передаче находиться еще немалая часть. Эти данные следуют из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. Киеву поставят 18 бронетранспортеров, около четырех тысяч артиллерийских боеприпасов 155 калибра, трех бронемашин для разминирования Wisent, инженерного танка Dachs, девяти минных тралов, нескольких десятков разведывательных БПЛА, указано на сайте правительства ФРГ. Кроме этого Украине поставят системы ПВО и гаубицы. Правительство Германии заявило, что в помощь Киеву войдут девять инженерных танков Dachs и 40 разведывательных дронов Vector. Суммарно ФРГ поставит свыше 120 тысяч боеприпасов. Германия подписала соглашение о гарантиях безопасности с Украиной в защите ее энергетической и другой критической инфраструктуры. Обязательства будут распространяться и на область кибербезопасности. Берлин предоставит техническую поддержку и обеспечит доступ украинским специалистам к соответствующим международным программам, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям