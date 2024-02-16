Техас строит военный лагерь для защиты от мигрантов

17 февраля 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

В США обостряется противостояние с мигрантами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В штате Техас на границе США и Мексики для борьбы с потоком незаконных мигрантов началось строительство военного лагеря на 2,3 тысячи человек. Об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. «Чтобы повысить свой потенциал в вопросе охраны границ, мы строим новый военный лагерь, который даст возможность национальной гвардии Техаса улучшить проведение операций в этом районе», — написал Грег Эбботт на своем аккаунте в соцсети Х. Он пояснил, что лагерь вмещает 1,8 тысячи человек, но при необходимости его можно увеличить до 2,3 тысячи человек. Первый этап строительства уже начался. Поводом для возведения лагеря стали недовольства Техасом охраны границы, которую контролировали власти США. Эбботт привлек к защите границ местную Национальную гвардию и ужесточил ряд правил, касающихся мигрантов. Ситуация с мигрантами настолько усугубилась в штате Техас, что американский конгрессмен Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину, передает МК.RU. Объяснил свой поступок сенатор, чтобы привлечь внимание к защите границы США от мигрантов.

В штате Техас на границе США и Мексики для борьбы с потоком незаконных мигрантов началось строительство военного лагеря на 2,3 тысячи человек. Об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. «Чтобы повысить свой потенциал в вопросе охраны границ, мы строим новый военный лагерь, который даст возможность национальной гвардии Техаса улучшить проведение операций в этом районе», — написал Грег Эбботт на своем аккаунте в соцсети Х. Он пояснил, что лагерь вмещает 1,8 тысячи человек, но при необходимости его можно увеличить до 2,3 тысячи человек. Первый этап строительства уже начался. Поводом для возведения лагеря стали недовольства Техасом охраны границы, которую контролировали власти США. Эбботт привлек к защите границ местную Национальную гвардию и ужесточил ряд правил, касающихся мигрантов. Ситуация с мигрантами настолько усугубилась в штате Техас, что американский конгрессмен Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину, передает МК.RU. Объяснил свой поступок сенатор, чтобы привлечь внимание к защите границы США от мигрантов.