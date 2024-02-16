16 февраля 2024

Командующий ВСУ подтвердил, что подразделения уже вышли из Авдеевки

Тарнавский: ВСУ вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции
© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделений Вооруженных сил Украины вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил украинский командующий Александр Тарнавский.

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал Тарнавский в telegram-канале. Он заявил, что окружение не допущено, и солдаты ВСУ заняли оборону на определенных рубежах.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки (ДНР). По его словам, эти меры принимаются для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций.

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Подразделений Вооруженных сил Украины вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил украинский командующий Александр Тарнавский. «Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал Тарнавский в telegram-канале. Он заявил, что окружение не допущено, и солдаты ВСУ заняли оборону на определенных рубежах. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки (ДНР). По его словам, эти меры принимаются для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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