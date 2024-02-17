Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский заявил, что меры принимаются для стабилизации обстановки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений
ВСУ из Авдеевки (ДНР). Об этом он написал в соцсети. Он также решил перевести ВСУ к обороне на более выгодных рубежах.

«Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, меры принимаются для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Он отметил, что ВСУ якобы вернут Авдеевку.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки (ДНР). Об этом он написал в соцсети. Он также решил перевести ВСУ к обороне на более выгодных рубежах. «Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, меры принимаются для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Он отметил, что ВСУ якобы вернут Авдеевку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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