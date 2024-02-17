Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки

17 февраля 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Сырский заявил, что меры принимаются для стабилизации обстановки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений

ВСУ из Авдеевки (ДНР). Об этом он написал в соцсети. Он также решил перевести ВСУ к обороне на более выгодных рубежах. «Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, меры принимаются для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Он отметил, что ВСУ якобы вернут Авдеевку.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки (ДНР). Об этом он написал в соцсети. Он также решил перевести ВСУ к обороне на более выгодных рубежах. «Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, меры принимаются для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Он отметил, что ВСУ якобы вернут Авдеевку.