В регионах РФ ввод торговых центров может вырасти втрое

17 февраля 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Площадь введенных торговых центров, пригодных к аренде, в России может возрасти в 2,6 раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2024 году на региональных рынках России ожидается ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей. Этот показатель превышает уровень 2023 года в 3,3 раза, рассказали в NF Group. В регионах России без учета Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей заявлен ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей, 561,7 тысячи из которых пригодны к аренде, передает данные NF Group газета «Коммерасант». По их данным, это в 3,3 и 2,6 раза соответственно превышает показатели 2023 года. Сообщается, что в 2024 году объем сданных пригодных к аренде торговых центров может оказаться максимальным с 2016 года. Однако NF Group предупреждает, что около 30% сроков сдачи объектов еще могут быть перенесены. В московских жилых новостройках сложилась неожиданная проблема: не находят арендаторов и собственников нежилые помещения на первом этаже. Еще пару лет назад предполагалось, что магазины и кафе на первых этажах жилых домов оживят спальные районы, передает МК.RU .

В 2024 году на региональных рынках России ожидается ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей. Этот показатель превышает уровень 2023 года в 3,3 раза, рассказали в NF Group. В регионах России без учета Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей заявлен ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей, 561,7 тысячи из которых пригодны к аренде, передает данные NF Group газета «Коммерасант». По их данным, это в 3,3 и 2,6 раза соответственно превышает показатели 2023 года. Сообщается, что в 2024 году объем сданных пригодных к аренде торговых центров может оказаться максимальным с 2016 года. Однако NF Group предупреждает, что около 30% сроков сдачи объектов еще могут быть перенесены. В московских жилых новостройках сложилась неожиданная проблема: не находят арендаторов и собственников нежилые помещения на первом этаже. Еще пару лет назад предполагалось, что магазины и кафе на первых этажах жилых домов оживят спальные районы, передает МК.RU.