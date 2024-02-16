16 февраля 2024

В регионах РФ ввод торговых центров может вырасти втрое

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Площадь введенных торговых центров, пригодных к аренде, в России может возрасти в 2,6 раза Фото:

В 2024 году на региональных рынках России ожидается ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей. Этот показатель превышает уровень 2023 года в 3,3 раза, рассказали в NF Group.

В регионах России без учета Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей заявлен ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей, 561,7 тысячи из которых пригодны к аренде, передает данные NF Group газета «Коммерасант». По их данным, это в 3,3 и 2,6 раза соответственно превышает показатели 2023 года.

Сообщается, что в 2024 году объем сданных пригодных к аренде торговых центров может оказаться максимальным с 2016 года. Однако NF Group предупреждает, что около 30% сроков сдачи объектов еще могут быть перенесены.

В московских жилых новостройках сложилась неожиданная проблема: не находят арендаторов и собственников нежилые помещения на первом этаже. Еще пару лет назад предполагалось, что магазины и кафе на первых этажах жилых домов оживят спальные районы, передает МК.RU.

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В 2024 году на региональных рынках России ожидается ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей. Этот показатель превышает уровень 2023 года в 3,3 раза, рассказали в NF Group. В регионах России без учета Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей заявлен ввод более одного миллиона квадратных метров торговых площадей, 561,7 тысячи из которых пригодны к аренде, передает данные NF Group газета «Коммерасант». По их данным, это в 3,3 и 2,6 раза соответственно превышает показатели 2023 года. Сообщается, что в 2024 году объем сданных пригодных к аренде торговых центров может оказаться максимальным с 2016 года. Однако NF Group предупреждает, что около 30% сроков сдачи объектов еще могут быть перенесены. В московских жилых новостройках сложилась неожиданная проблема: не находят арендаторов и собственников нежилые помещения на первом этаже. Еще пару лет назад предполагалось, что магазины и кафе на первых этажах жилых домов оживят спальные районы, передает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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