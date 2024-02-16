16 февраля 2024

Лежачую свердловчанку просят прийти в суд, чтобы исправить бухгалтерскую ошибку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, документы, депутаты
Из-за бюрократической ошибки лежачую пенсионерку просят прийти на судебный участок Фото:

Сотрудники Судебного участка № 1 Октябрьского района Екатеринбурга попросили прийти нетранспортабельную 87-летнюю пенсионерку для исправления бюрократической ошибки. Женщине пришло уведомление о взыскании 976 рублей в связи с неуплатой налогов с 2020 года, однако сотрудники не учли возраст пенсионерки, сообщила URA.RU невестка пенсионерки.

«В почтовом ящике нашли письмо от Судебного участка № 1 мирового судьи Октябрьского района города Екатеринбурга Степановой О. А. о взыскании с моей свекрови 976 рублей в связи с неуплатой налогов с 2020 году. Мы связались с судебным секретарем по телефону, указанному в письме. На что нам ответили, что произошла ошибка и когда выносили решение, не учли возраст должницы. Чтобы ситуацию урегулировать, необходимо приехать моей свекрови (ей 87 лет) по адресу, указанному в письме, и написать заявление», — рассказала девушка.

Она уточнила, что свекровь уже не транспортабельна и у нее нет возможности «исправлять чужие ошибки». На заявление о том, что женщина лежачая и не может попасть в судебный участок, сотрудники ответили невестке, что пенсионерке все равно нужно прийти и написать заявление о пересмотре взыскания.

Корреспондент URA.RU обратился в данный судебный участок. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Сотрудники Судебного участка № 1 Октябрьского района Екатеринбурга попросили прийти нетранспортабельную 87-летнюю пенсионерку для исправления бюрократической ошибки. Женщине пришло уведомление о взыскании 976 рублей в связи с неуплатой налогов с 2020 года, однако сотрудники не учли возраст пенсионерки, сообщила URA.RU невестка пенсионерки. «В почтовом ящике нашли письмо от Судебного участка № 1 мирового судьи Октябрьского района города Екатеринбурга Степановой О. А. о взыскании с моей свекрови 976 рублей в связи с неуплатой налогов с 2020 году. Мы связались с судебным секретарем по телефону, указанному в письме. На что нам ответили, что произошла ошибка и когда выносили решение, не учли возраст должницы. Чтобы ситуацию урегулировать, необходимо приехать моей свекрови (ей 87 лет) по адресу, указанному в письме, и написать заявление», — рассказала девушка. Она уточнила, что свекровь уже не транспортабельна и у нее нет возможности «исправлять чужие ошибки». На заявление о том, что женщина лежачая и не может попасть в судебный участок, сотрудники ответили невестке, что пенсионерке все равно нужно прийти и написать заявление о пересмотре взыскания. Корреспондент URA.RU обратился в данный судебный участок. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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