Курганская фирма судится с челябинским УФАС из-за подозрений в картельном сговоре

Челябинское УФАС подозревает в нарушениях курганскую фирму «Медпроект-Зауралье»
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Фирма «Медпроект-Зауралье» судится с челябинским УФАС Фото:

Курганская компания «Медпроект-Зауралье» пытается через суд оспорить подозрения со стороны Управления антимонопольной федеральной службы (УФАС) России по Челябинской области в картельном сговоре в сфере госзакупок. Об этом говорится в судебных материалах.

«ООО „Медпроект-Зауралье“ оспаривает через суд решение УФАС России по Челябинской области, чтобы снять подозрения в нарушении антимонопольного законодательства на аукционах госзакупок. Судебное заседание запланировано на 8 апреля в Челябинске», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Челябинской области.

Согласно СБИС, фирма «Медпроект-Зауралье» занимается торговлей фармацевтической продукцией. Компания поставляла медицинское оборудование, в том числе американское, по всему Уралу.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УФАС России по Челябинской области по теме публикации. Ответ ожидается.

По данным СБИС, владельцем компании «Медпроект-Зауралье» является один из богатейших курганцев — Вячеслав Баев. Фирма поставляет аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты УЗИ и ЭКГ в медицинские организации Челябинской и Свердловской областей.

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Курганская компания «Медпроект-Зауралье» пытается через суд оспорить подозрения со стороны Управления антимонопольной федеральной службы (УФАС) России по Челябинской области в картельном сговоре в сфере госзакупок. Об этом говорится в судебных материалах. «ООО „Медпроект-Зауралье“ оспаривает через суд решение УФАС России по Челябинской области, чтобы снять подозрения в нарушении антимонопольного законодательства на аукционах госзакупок. Судебное заседание запланировано на 8 апреля в Челябинске», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. Согласно СБИС, фирма «Медпроект-Зауралье» занимается торговлей фармацевтической продукцией. Компания поставляла медицинское оборудование, в том числе американское, по всему Уралу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УФАС России по Челябинской области по теме публикации. Ответ ожидается. По данным СБИС, владельцем компании «Медпроект-Зауралье» является один из богатейших курганцев — Вячеслав Баев. Фирма поставляет аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты УЗИ и ЭКГ в медицинские организации Челябинской и Свердловской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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