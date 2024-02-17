Курганская фирма судится с челябинским УФАС из-за подозрений в картельном сговоре

Челябинское УФАС подозревает в нарушениях курганскую фирму «Медпроект-Зауралье»

17 февраля 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Фирма «Медпроект-Зауралье» судится с челябинским УФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганская компания «Медпроект-Зауралье» пытается через суд оспорить подозрения со стороны Управления антимонопольной федеральной службы (УФАС) России по Челябинской области в картельном сговоре в сфере госзакупок. Об этом говорится в судебных материалах. «ООО „Медпроект-Зауралье“ оспаривает через суд решение УФАС России по Челябинской области, чтобы снять подозрения в нарушении антимонопольного законодательства на аукционах госзакупок. Судебное заседание запланировано на 8 апреля в Челябинске», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. Согласно СБИС, фирма «Медпроект-Зауралье» занимается торговлей фармацевтической продукцией. Компания поставляла медицинское оборудование, в том числе американское, по всему Уралу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УФАС России по Челябинской области по теме публикации. Ответ ожидается. По данным СБИС, владельцем компании «Медпроект-Зауралье» является один из богатейших курганцев — Вячеслав Баев. Фирма поставляет аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты УЗИ и ЭКГ в медицинские организации Челябинской и Свердловской областей.

Курганская компания «Медпроект-Зауралье» пытается через суд оспорить подозрения со стороны Управления антимонопольной федеральной службы (УФАС) России по Челябинской области в картельном сговоре в сфере госзакупок. Об этом говорится в судебных материалах. «ООО „Медпроект-Зауралье“ оспаривает через суд решение УФАС России по Челябинской области, чтобы снять подозрения в нарушении антимонопольного законодательства на аукционах госзакупок. Судебное заседание запланировано на 8 апреля в Челябинске», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. Согласно СБИС, фирма «Медпроект-Зауралье» занимается торговлей фармацевтической продукцией. Компания поставляла медицинское оборудование, в том числе американское, по всему Уралу. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УФАС России по Челябинской области по теме публикации. Ответ ожидается. По данным СБИС, владельцем компании «Медпроект-Зауралье» является один из богатейших курганцев — Вячеслав Баев. Фирма поставляет аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты УЗИ и ЭКГ в медицинские организации Челябинской и Свердловской областей.